France: 2 025 décès supplémentaires recensés pendant la canicule du mois de juin, pas de bilan définitif

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Par Atlasinfo

Au moins 2 025 décès supplémentaires » ont été recensés pendant la canicule qui a frappé l’Hexagone sur une période allant du 22 au 28 juin, a annoncé vendredi la ministre de la santé Stéphanie Rist sur  TF1.

« Dans ces 2 025 décès, on trouve une augmentation de 91% des décès à domicile par rapport à la semaine précédente, a-t-elle détaillé. Cela montre l’importance de la solitude dans ce type d’épisodes ».

« Nous n’avons pas encore toutes les remontées », a ajouté la ministre. En effet, pour ce relevé, Santé Publique France n’a pris en compte que les certificats de décès sous format électronique.

« Il y a des certificats de décès papier », mais « ils ne sont pas encore consolidés », a détaillé la ministre, indiquant que « les chiffres vont évoluer de façon certaine » dans les prochaines semaines.

La présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, a déposé, jeudi 2 juillet, une motion de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu pour dénoncer « son impréparation, à la fois de la canicule qu’on a connue, mais surtout de la canicule qui arrive ».

Cyrielle Chatelain avait dénoncé l' »inaction » du gouvernement face au changement climatique, lors d’un vif échange avec le Premier ministre pendant les questions au gouvernement, à l’Assemblée nationale.

« Il y aura une commission d’enquête et il y aura une censure », avait-elle lancé à Sébastien Lecornu. « Vous n’êtes pas à votre place, la politique que vous menez est une politique inégalitaire, une politique qui aggrave le réchauffement climatique », a-t-elle ajouté.

La motion sera examinée lundi à 14 heures, a précisé sur RTL(Nouvelle fenêtre) la présidente du groupe.

 

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