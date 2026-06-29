Donald Trump annonce une réunion avec l’Iran mardi à Doha

Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que les autorités iraniennes avaient « demandé une réunion » avec les Etats-Unis, qui se tiendra selon lui mardi à Doha.

« L’Iran a demandé une réunion. Elle aura lieu demain à Doha », a indiqué le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth social.

Le Qatar est médiateur, avec le Pakistan, dans les pourparlers entre les deux pays visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dans une déclaration à Fox News, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que les émissaires du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront à Doha pour prendre part à des réunions de haut niveau prévues mardi sur l’Iran. Dimanche, le site d’information américain Axios a rapporté, en citant de hauts responsables américains, que les États-Unis et l’Iran avaient convenu de cesser de s’attaquer mutuellement, et de tenir une rencontre mardi à Doha afin de régler les différends concernant le détroit d’Ormuz.

Samedi, le président américain a menacé d’achever militairement l’Iran si Téhéran poursuit ses violations du cessez-le-feu.

De son côté, le Commandement central des Etats-Unis (Centcom) avait annoncé que l’aviation américaine a « mené des frappes supplémentaires contre plusieurs cibles en Iran », précisant que ces frappes ont eu lieu en représailles à une attaque par un drone iranien d’un pétrolier battant pavillon panaméen qui transportait plus de deux millions de barils de pétrole brut à travers le détroit d’Ormuz.

Les Etats-Unis avaient déjà mené vendredi leurs premières frappes connues contre l’Iran depuis la signature le 17 juin d’un protocole d’accord entre les deux pays, qui a instauré un cessez-le-feu et ouvert une période de négociations pour une paix durable. En riposte, Téhéran avait dit avoir attaqué des cibles américaines dans le Golfe.

Selon les termes du protocole d’accord conclu entre Téhéran et Washington, le passage des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz doit s’effectuer sans frais pendant une période initiale limitée à 60 jours.