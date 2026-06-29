Coupe du Monde: les Mexicains se mobilisent pour les Lions de l’Atlas avant le choc face aux Pays-Bas

Pour sa première apparition sur le sol mexicain depuis le début de la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale de football s’apprête à disputer les seizièmes de finale face aux Pays-Bas dans une ambiance qui s’annonce électrique.

Si les Pays-Bas déplacent une impressionnante colonie de « Oranje », les Lions de l’Atlas comptent sur les milliers de supporters marocains qui ont fait le déplacement à Monterrey, mais aussi sur un allié de poids pour équilibrer les débats dans les tribunes : les supporters mexicains !

En effet, ces derniers ont clairement choisi leur camp pour le match des Lions de l’Atlas face aux Moulins néerlandais. Cet engouement des locaux pour la sélection marocaine a ainsi pris une tournure spectaculaire dans la ville de Monterrey.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des supporters mexicains scander « Vamos Marruecos » (Allez le Maroc !) et interpeller leur propre fédération de football pour obtenir des billets supplémentaires afin de garnir les tribunes de l’Estadio BBVA et donner de la voix exclusivement pour les Lions de l’Atlas.

Cet élan populaire s’accompagne d’une « complicité » au plus haut sommet de l’État régional. Le gouverneur de Nuevo León, Samuel García, a officiellement reçu l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar. Au-delà des discussions économiques et touristiques, le dirigeant mexicain a partagé des messages d’encouragement appuyés à l’attention des Lions de l’Atlas avant ce grand rendez-vous.

Pour permettre aux locaux comme aux milliers de supporters marocains et néerlandais de vivre pleinement cette fête, l’État a même déclaré la journée de la rencontre jour férié dans tout le Nuevo León et décrété la fermeture exceptionnelle des écoles et des administrations.

Face à une redoutable équipe néerlandaise, le Maroc ne sera définitivement pas seul dans l’arène. Il disposera d’un douzième homme vêtu de vert et de rouge, bien décidé à faire trembler le sol mexicain.

Ce soutien dont bénéficie l’équipe marocaine au Mexique n’est pas seulement lié à la l’hospitalité qui caractérise le peuple mexicain, mais trouve ses racines dans une longue histoire de souvenirs footballistiques qui unissent les deux pays.

Le Mexique a, en effet, toujours été un porte-bonheur pour le football marocain. Lors du Mondial 1970, organisé sur le sol mexicain, le Maroc a signé sa première participation en phase finale de la Coupe du monde et a inscrit son premier but dans cette compétition. Seize ans plus tard, lors de l’édition mexicaine de 1986, les Lions de l’Atlas ont écrit une page inscrite dans le marbre en décrochant la première victoire arabe et africaine lors du premier tour de la compétition, ainsi que la première qualification pour le second tour, après avoir terminé en tête de leur groupe.

Aujourd’hui, quarante ans après cet exploit historique, la sélection marocaine revient au Mexique avec des ambitions encore plus grandes, après s’être imposée parmi les grandes puissances du football mondial, notamment grâce à son exploit historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar (demi-finalistes).

Le soutien affiché des supporters mexicains au Maroc s’est renforcé ces derniers jours, après que le capitaine des Lions, Achraf Hakimi, a insisté, lors d’une conférence de presse aux États-Unis, pour permettre à un journaliste mexicain de poser sa question en espagnol, exprimant dans sa réponse son amour et son estime pour le pays des Aztèques.

Un geste humain qui a été largement salué par les médias et les réseaux sociaux au Mexique, et qui a été considéré comme un gage de respect des Marocains envers la culture et le peuple mexicains.

De son côté, le gardien de l’équipe marocaine, Yassine Bounou, a exprimé, dans une déclaration à la presse à la veille du départ de la sélection vers Monterrey, sa confiance quant au fait que le public mexicain soutiendra les Lions de l’Atlas, compte tenu de l’estime et du respect mutuels qui unissent les deux peuples.

Et il semble que Bounou avait raison, comme l’a confirmé le journaliste sportif mexicain Ricardo Vázquez Santiago dans une déclaration à la MAP.

« Les Mexicains trouvent que les Marocains leur ressemblent, il y a une proximité culturelle entre les deux peuples, et nous partageons la même passion pour le football en tant que jeu collectif qui apporte rapprochement, unité et plaisir », a-t-il résumé.