MAP Town Hall Washington: sous le leadership du Roi, le Maroc s’érige en modèle régional « indispensable » (Congressman Joe Wilson)

Sous le leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc se démarque désormais comme un modèle confirmé et « indispensable » en termes de réformes, de développement et de co-existance au niveau régional et au-delà, a souligné, jeudi à Washington, le Congressman américain Joe Wilson, lors de la 1ere édition internationale du MAP Town Hall sous le thème “Royaume du Maroc – États-Unis d’Amérique: D’un partenariat historique à une alliance stratégique”.

« L’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur des réformes constitutionnelles et de la modernisation, de la promotion des droits des femmes et de la tolérance religieuse entre Chrétiens, Juifs et Musulmans a guidé la trajectoire avant-gardiste du Maroc et renforcé son rôle de modèle dans la région », a affirmé cet influent membre du Parti républicain.

Dans une vidéo pré-enregistrée adressée aux participants à cette rencontre, M. Wilson a relevé que l’engagement constant et soutenu de Sa Majesté le Roi en faveur du développement durable et de l’essor économique du pays a davantage hissé le bien-être du peuple marocain et a positionné le Royaume comme leader en Afrique du Nord et dans l’ensemble de la région méditerranéenne et bien au-delà.

Le membre de la Chambre des représentants du Congrès américain a, de même, mis en avant les relations séculaires et stratégiques entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, rappelant que le Royaume fut la toute première nation à reconnaître l’indépendance de la jeune République américaine.

En 1777, le Maroc a ouvert ses ports aux navires américains et traité les Etats-Unis en tant que nation indépendante, a indiqué M. Wilson, ajoutant que les navires US se virent accorder les mêmes privilèges que ceux des autres nations liées par des traités.

Il a, en outre, rappelé que des relations diplomatiques formelles furent établies, et par la suite consolidées avec le Traité de paix et d’amitié signé en 1786, soulignant que ce document est à l’origine de la relation ininterrompue la plus longue de l’histoire des États-Unis.

Dans la même veine, le Congressman américain a fait valoir que le Maroc demeure “un havre de stabilité en Afrique du Nord et un ami et partenaire de confiance” des Etats-Unis.

Et de poursuivre que depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc il y a plus de vingt ans, les liens économiques ont prospéré comme en témoignent les échanges de biens et de services entre les deux pays qui frôlent les 10 milliards de dollars par an et génèrent des emplois.

La tenue à Washington de la première édition internationale de MAP Town Hall intervient au moment où les relations historiques entre le Maroc et les Etats-Unis vivent au rythme d’une profondeur stratégique renouvelée ces dernières années, sous le leadership du Roi Mohammed VI et du président Donald Trump.

Marquée par la participation d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, académiques, culturelles et médiatiques à Washington, ainsi que par plusieurs représentants de Think Tanks influents, cette première édition visait à explorer, à travers des panels et des échanges fructueux, le passé, le présent et l’avenir de l’alliance stratégique liant Rabat et Washington.