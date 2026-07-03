Mondial 2026 : La Suisse s’impose contre l’Algérie à Vancouver

La Suisse et l’Algérie se sont affrontées ce vendredi 3 juillet au BC Place de Vancouver dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Au terme d’une confrontation tactique intense, la sélection helvétique a décroché son billet pour les huitièmes de finale en s’imposant deux buts à zéro.

Le choc tant attendu entre la Suisse et l’Algérie a tenu toutes ses promesses d’intensité sur la pelouse canadienne de Vancouver. Ce seizième de finale mettait aux prises deux formations aux ambitions affirmées, avec un enjeu historique de part et d’autre : une place parmi les seize meilleures nations de la planète. L’opposition de styles a finalement tourné à l’avantage du réalisme helvétique.

Le coup d’envoi a donné lieu à une entame de match particulièrement dynamique de la part des deux équipes. Les partenaires de Riyad Mahrez ont immédiatement pris l’initiative du jeu, imposant un pressing haut et une circulation de balle rapide qui a privé la sélection suisse de munitions. Durant ces dix premières minutes, le collectif algérien a affiché une maîtrise territoriale, acculant temporairement la défense adverse dans ses derniers retranchements sans pour autant trouver la faille.

C’est précisément au cœur de ce temps fort que le destin de la confrontation a basculé. Sur sa toute première transition offensive à la 9e minute, la Suisse a fait preuve d’un froid réalisme : Johan Manzambi s’est infiltré sur le flanc gauche avant de servir Breel Embolo, dont la reprise n’a laissé aucune chance à Luca Zidane. Cette ouverture du score contre le cours du jeu a profondément modifié la physionomie du match, coupant l’élan initial des Verts et permettant à la Nati de poser son jeu.

La seconde période a débuté sur le même rythme, mais la Suisse a immédiatement doublé la mise à la 46e minute grâce à Dan Ndoye, idéalement placé pour concrétiser un mouvement collectif fluide. Malgré les ajustements tactiques et les changements offensifs opérés par le staff technique face à un bloc helvétique parfaitement en place, le score n’évoluera plus.

Pour le journal « L’Equipe », « La Suisse n’a pas eu à puiser dans ses réserves face à l’Algérie (2-0), dans la nuit de jeudi à vendredi, pour décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il lui a suffi d’être sérieuse, bien en place et de profiter des cadeaux offerts par une défense algérienne en dessous de tout ».

Ce duel de haut niveau valide la qualification de la Suisse pour les huitièmes de finale, où elle rencontrera le vainqueur de l’opposition entre la Colombie et le Ghana dans la nuit de vendredi à samedi (3 h 30 à Kansas City.