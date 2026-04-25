Rabat Ville Lumière affirme son rayonnement (Bloomberg)

Bloomberg (global leader in business and financial information) a mis en avant le rayonnement sans cesse affirmé de la ville de Rabat, en se faisant l’écho de l’ouverture de la Tour Mohammed VI, une concrétisation du programme intégré « Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture », lancé sous l’Impulsion du Roi Mohammed VI.

Sous le titre révélateur « One giant leap for Morocco », un véritable « pas de géant » pour le Maroc, le média américain de référence, à travers sa newsletter CityLab Weekly, consacrée aux grandes mutations urbaines à travers le monde, a qualifié la Tour Mohammed VI de nouvelle icône du dynamisme marocain, à la faveur de ce programme ambitieux, dont l’aménagement de la vallée du Bouregreg constitue l’une des composantes majeures.

Longtemps considérée comme un trait d’union naturel entre Rabat et Salé, la vallée du Bouregreg devient aujourd’hui un espace de projection urbaine, culturelle et architecturale. La Tour Mohammed VI, de 250 mètres, y redessine ainsi l’horizon de la capitale, tandis que le Théâtre Royal de Rabat en renforce la vocation artistique et culturelle.

Selon Bloomberg, « ce n’est qu’un début »: autour du Bouregreg se dessine désormais un hub appelé à faire de Rabat une destination culturelle et urbaine de référence. Entre modernité architecturale, valorisation du patrimoine et ouverture sur la création, la capitale affiche le dynamisme économique de la région et affirme une ambition singulière.

Rabat ne se contente plus, sous la conduite du souverain, d’être un centre institutionnel. Elle s’impose dorénavant comme une capitale de rayonnement, où l’urbanisme devient culture et où la culture devient l’une des expressions les plus marquantes du Maroc émergent.