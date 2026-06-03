France : sept projets industriels de plus d’un milliard d’euros dans le sud

Ces investissements colossaux, dévoilés à l’occasion du 9e Sommet Choose France organisé en début de semaine à Versailles, « consolident la place de la Provence comme la 4e région française la plus attractive dans ses filières stratégiques », a-t-on souligné de même source.

Les projets annoncés portent sur la création d’une aciérie alimentée par une électricité décarbonée et gérée par des solutions d’IA (600 millions d’euros), d’un site industriel de productions de fer vert (100 millions), ainsi que sur le renforcement des capacités de remorquage des ports français (250 millions).

Il s’agit aussi d’un investissement de plus de 200 millions d’euros pour la mise en place d’un site de développement des logiciels dédiés aux métiers des ressources humaines, en plus de la création d’un hub des systèmes de lutte anti-drones axés sur les technologies souveraines (100 millions).

Lancée en 2018, la stratégie Choose France se fixe comme objectif de convaincre les grandes entreprises internationales d’investir notamment dans l’ouverture de nouveaux sites, de centres de recherche, de data centers ou dans l’extension de sites industriels.

Rendez-vous annuel réunissant des dizaines de patrons étrangers désireux investir dans l’Hexagone, le sommet a permis d’annoncer des investissements record de 93 milliards d’euros pour plus de 15.000 emplois.