Donald Trump prendra part au prochain sommet de lâ€™Otan en Turquie (Rubio)

Â«Â Les Ã‰tats-Unis font toujours partie de lâ€™Otan (…) Le prÃ©sident lui-mÃªme participera au prochain sommet des chefs dâ€™Ã‰tat de lâ€™OtanÂ Â», a dÃ©clarÃ© le chef de la diplomatie amÃ©ricaine devant la commission des Affaires Ã©trangÃ¨res de la Chambre des reprÃ©sentants.

M. Rubio a Ã©galement estimÃ© que le prochain sommet, qui rÃ©unira les 32 pays membres Â«Â est sans doute le plus important de l’histoire de l’organisation, car il y a certaines questions qui doivent Ãªtre clarifiÃ©es et rÃ©glÃ©esÂ Â».

La participation du prÃ©sident amÃ©ricain Ã ce sommet de lâ€™Otan n’avait pas encore Ã©tÃ© confirmÃ©e. Depuis son retour Ã la Maison Blanche, son administration plaide en faveur d’un renforcement des dÃ©penses de dÃ©fense des pays membres de l’Otan.

Par ailleurs, Marco Rubio avait prÃ©cÃ©demment exprimÃ© des rÃ©serves quant au niveau de soutien apportÃ© par certains pays membres de l’Otan aux Ã‰tats-Unis, notamment dans le conflit avec lâ€™Iran.

Les Etats-Unis occupent un rÃ´le militaire central au sein de l’Otan depuis sa crÃ©ation en 1949 mais ont obtenu l’an dernier une forte augmentation des dÃ©penses de dÃ©fense des autres membres de l’Alliance d’ici 2035.