Dette souveraine du Maroc : une sortie réussie sur le marché international dans une logique d’opportunité (AGR)

« En mai 2026, le Maroc concrétise une sortie sur le marché international à travers une levée souveraine en Euro de 2,25 milliards. Cette opération atteste de la capacité du Royaume à mobiliser des ressources longues en devises dans un contexte international marqué par la montée des risques géopolitiques, des Taux longs relativement élevés et une sélectivité accrue des bailleurs de fonds », souligne AGR dans sa récente publication « Research Report – Fixed Income ».

Cette nouvelle émission s’inscrit dans la continuité de la stratégie de diversification des sources de financement du Trésor, déjà amorcée depuis 2023. Après l’émission en Euro de mars 2025, le Maroc renforce son exposition sur cette devise, tout en actualisant ses références de financement sur des maturités plus longues.

Au-delà des aspects techniques de cette opération, AGR met en avant cinq enseignements majeurs. Le premier concerne la capacité du Maroc à maintenir un accès privilégié aux marchés internationaux de la dette, dans des conditions de financement jugées plus avantageuses que celles observées chez plusieurs pays comparables.

L’opération permet notamment au Royaume de figurer parmi les dix plus importantes émissions souveraines en euro réalisées en 2026, tandis que les spreads de taux adossés au « risque-Maroc » ressortent meilleurs que prévu, soit 170 points de base (pbs) pour la maturité 8 ans (contre 200 pbs) et 200 pbs pour la maturité 12 ans (contre 230 pbs).

AGR estime également que le timing de cette sortie a été particulièrement opportun. Malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la détente graduelle des politiques monétaires en Zone Euro a créé une fenêtre favorable au financement en devise européenne.

La même source souligne, par ailleurs, que cette confiance des investisseurs repose sur la solidité des fondamentaux macroéconomiques du Royaume, notamment le niveau confortable des réserves de change, estimées à 473 milliards de dirhams en 2026, soit l’équivalent de 5,7 mois d’importations.

Ce constat est confirmé par l’amélioration des perspectives des agences de notation à l’image de la récupération par le Maroc de son statut « Investment Grade » de la part de S&P en septembre 2025.

En outre, AGR relève que cette émission est en cohérence avec la stratégie de financement du Trésor, telle que présentée dans la loi de finances 2026, faisant savoir que à fin mai, le taux de réalisation des financements extérieurs avoisine les 100%, ce qui permet au Trésor de sécuriser une part importante de ses ressources extérieures dès le début de l’année et de préserver les équilibres du marché obligataire domestique dans un contexte marqué par une Demande locale soutenue.

Enfin, AGR considère que le poids de la dette extérieure dans la dette globale du Trésor demeure maîtrisé à 27%. Un tel niveau permet au Trésor de préserver une marge de manœuvre intéressante afin de recourir davantage au marché extérieur sur le moyen terme, si les conditions de marché le permettent.