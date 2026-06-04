La Chine et l’Égypte portent leur accord de swap à 4,43 milliards USD

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La Banque populaire de Chine et la Banque centrale d’Égypte ont renouvelé leur accord bilatéral d’échange de devises locales, portant le montant de la facilité de swap de 18 milliards de yuans (2,66 milliards USD) à 30 milliards de yuans (4,43 milliards USD), a annoncé mercredi l’institution monétaire chinoise.

Conclu pour une durée de trois ans et renouvelable sur accord mutuel, le dispositif vise à fournir des liquidités en monnaies locales aux deux parties et à réduire leur dépendance aux devises tierces dans les échanges commerciaux et financiers, précise la Banque populaire de Chine dans un communiqué.

Selon la même source, le renouvellement de cette facilité et l’augmentation de son plafond contribueront à approfondir la coopération monétaire et financière entre les deux pays, à promouvoir l’utilisation du yuan et de la livre égyptienne dans les transactions transfrontalières et à soutenir le développement des échanges commerciaux et des investissements bilatéraux.

Le mécanisme doit également renforcer l’accès aux liquidités en monnaies locales pour les institutions financières et les entreprises chinoises et égyptiennes, tout en contribuant à la stabilité des marchés financiers.

Cette extension porte la capacité du dispositif à un niveau supérieur de près de 67% par rapport au précédent accord, reflétant la volonté des deux banques centrales d’élargir les instruments de coopération financière entre Beijing et Le Caire.

La Chine a multiplié ces dernières années les accords de swap avec ses partenaires économiques afin de favoriser l’utilisation du yuan dans les règlements transfrontaliers, de soutenir les échanges commerciaux et de renforcer la résilience financière face aux fluctuations des marchés internationaux.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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