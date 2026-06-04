Corée: large victoire du parti au pouvoir aux élections locales

Le DP a remporté 12 des 16 principaux postes de maires et gouverneurs en jeu, a rapporté par l’agence de presse Yonhap.

Le principal parti d’opposition, le Parti du pouvoir au peuple (PPP), a obtenu quatre sièges, dont Séoul, où le maire sortant Oh Se-hoon a été réélu pour un cinquième mandat.

Lors des législatives partielles organisées simultanément, le DP a remporté neuf des 14 sièges disputés, contre quatre pour le PPP et un pour un candidat indépendant.

Treize de ces sièges étaient auparavant détenus par le parti au pouvoir, mais la perte de quatre circonscriptions apparaît limitée au regard de sa majorité déjà solide au sein de l’Assemblée nationale, qui compte 300 sièges.

Ces scrutins, organisés exactement un an après l’entrée en fonction de l’administration du président Lee, étaient considérés comme le premier test électoral national depuis son arrivée au pouvoir, à la suite de l’élection présidentielle anticipée provoquée par la destitution de l’ancien président Yoon Suk Yeol.

La victoire du DP devrait renforcer le mandat politique du gouvernement pour poursuivre ses réformes, tout en portant un nouveau coup au PPP, déjà fragilisé par les conséquences de l’éviction de M. Yoon après sa tentative avortée d’imposer la loi martiale en décembre 2024.

Le résultat marque un net renversement par rapport aux élections locales de 2022, lorsque le PPP, alors au pouvoir, avait remporté 12 des 17 principaux postes de gouverneurs et maires, un mois après l’investiture de M. Yoon.