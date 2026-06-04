Arrivée des Lions de l’Atlas aux États-Unis pour le Mondial 2026

La sélection nationale marocaine de football a atterri mercredi aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde 2026, co-organisée avec le Canada et le Mexique.

À l’aéroport international de Newark Liberty, les Lions de l’Atlas ont été accueillis par l’ambassadeur du Maroc, Youssef Amrani, et le Consul général à New York, Mohamed Aït Bihi, ainsi que par une foule de Marocains venus les encourager.

L’ambassadeur a exprimé son honneur d’accueillir l’équipe nationale en cette année marquant le 250ème anniversaire des relations entre Rabat et Washington. Il a également souligné l’ambition de l’équipe, qui compte de jeunes talents, et a rappelé les succès récents du Maroc, notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les Lions de l’Atlas se sont installés à la Pingry School dans le New Jersey pour préparer le tournoi. Ils évolueront dans le groupe C, aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. Avant le début de la compétition, ils disputeront un dernier match amical contre la Norvège dimanche prochain.