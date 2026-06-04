Donald Trump déclare que les négociations avec l’Iran pourraient aboutir ce week-end

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Par Atlasinfo

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec l’Iran pourraient aboutir dès ce week-end. “Les négociations se passent très bien. Si cela aboutit, cela pourrait être ce week-end”, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse au Bureau ovale.

Cependant, Trump a également souligné que l’échec des pourparlers restait une possibilité, notant que “tout peut arriver avec l’Iran”. Il a exprimé son souhait de dissocier les discussions sur le Liban des négociations sur l’Iran, alors que Téhéran considère ces sujets comme liés.

Concernant les récents affrontements dans la région, Trump a minimisé les actions iraniennes, affirmant qu’elles avaient été “très vite étouffées”. Il a précisé que, dans cette région, un cessez-le-feu signifie simplement une intensité de conflit réduite.

Le président a réaffirmé que les États-Unis ne permettraient jamais à l’Iran de développer des armes nucléaires. Dans ce contexte, le Commandement militaire américain (Centcom) a rapporté avoir intercepté plusieurs missiles iraniens et effectué des frappes de “légitime défense” sur l’île iranienne de Qeshm, en réponse à des attaques potentielles contre des installations au Koweït et à Bahreïn.

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