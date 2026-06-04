Souveraineté numérique : la bataille décisive se joue dans les salles de rédaction

Le Maroc accélère son positionnement dans l’intelligence artificielle. La stratégie nationale « AI Made in Morocco » vise une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB d’ici 2030, la formation de 200 000 diplômés et la création de 50 000 emplois.

Au cœur de cette ambition : le réseau des Jazari Institutes, lancé en 2025-2026, avec son hub central « Jazari Root » à Rabat, des data centers souverains alimentés par des énergies renouvelables et une infrastructure cloud nationale.

Cette vision infrastructurelle est essentielle. La souveraineté numérique commence par la maîtrise des serveurs, des données et des capacités de calcul. Mais réduire la souveraineté aux seuls serveurs serait une erreur stratégique. Une bataille tout aussi décisive, quoique plus discrète, se joue actuellement dans les rédactions du monde entier : celle du contrôle de la production et de la vérification de l’information à l’ère de l’IA générative.

Ce que les grandes rédactions ont tranché

Les médias internationaux de référence ont posé des lignes rouges claires. Reuters l’a résumé dans une formule devenue référence : « Be skeptical and verify » (« Soyez sceptiques et vérifiez »). L’agence n’utilise l’IA que lorsque les résultats atteignent ses standards exigeants de qualité et d’exactitude, toujours sous supervision éditoriale rigoureuse. Aucun contenu n’est publié sans validation humaine.

L’Associated Press adopte une position encore plus stricte : ses guidelines interdisent explicitement à l’IA de générer du contenu publiable directement. Tout output d’IA est traité comme une source non vérifiée, soumise aux mêmes exigences de recoupement qu’une source humaine.

Ces approches convergent avec les analyses menées par des chercheurs comme Nicholas Diakopoulos de Northwestern University : supervision humaine, explicabilité, divulgation et protection des données constituent le socle commun des meilleures pratiques.

Le glissement silencieux : déléguer le jugement

Au-delà des gains de productivité (transcription, traduction, titres), un phénomène plus insidieux émerge : la délégation progressive de fragments de jugement éditorial à l’IA. Ce glissement menace directement la souveraineté informationnelle.

L’incident du Los Angeles Times en mars 2025 l’illustre avec force. Un outil IA censé générer des points de vue alternatifs a minimisé le caractère haineux du Ku Klux Klan sur un article historique, le présentant comme une réponse culturelle. L’outil a été rapidement retiré, mais l’épisode a rappelé les limites graves des systèmes non supervisés.

En Afrique, le risque est amplifié. Les modèles dominants, entraînés sur des corpus principalement occidentaux, peinent à saisir les nuances de la darija, les contextes culturels et les réalités locales. Sans ancrage, l’adoption accélérée peut renforcer la dépendance plutôt que de la réduire.

La marge stratégique du Maroc

Le Maroc dispose d’atouts rares sur le continent. La ministre déléguée chargée de la Transition numérique, Amal El Fallah Seghrouchni, positionne l’IA comme un « engagement civilisationnel » et promeut l’ambition d’une « IA qui parle pour l’Afrique ». Le portail national d’administration électronique intègre déjà des agents conversationnels inclusifs.

Pour transformer cette vision en souveraineté réelle dans le champ informationnel, trois principes opérationnels s’imposent :

1. Responsabilité éditoriale : Mettre en place des mécanismes concrets et traçables de validation humaine avant toute publication impliquant de l’IA. Concrètement, cela signifie un point de contrôle humain obligatoire, comme chez Reuters ou l’AP.

2. Ancrage culturel et linguistique : Développer ou fine-tuner des modèles sur des corpus marocains et africains (langue, histoire, réalités socio-économiques, sensibilités locales). C’est la condition pour passer d’un outil importé à un véritable levier de souveraineté.

3. Transparence : Rendre systématique la mention claire de l’usage de l’IA. Cette pratique renforce la confiance du public lorsqu’elle est mise en œuvre avec cohérence.

La souveraineté numérique ne se mesure pas seulement au nombre de data centers ou de talents formés. Elle se joue dans la capacité collective à rester maître du sens, de la vérification et de la responsabilité.

Les machines peuvent produire du texte. La souveraineté, elle, reste une affaire de responsabilité humaine. Une nation ne maîtrise pas vraiment son information parce qu’elle possède les meilleurs modèles, mais parce qu’elle a décidé, à chaque étape, de garder la main sur le récit national et continental.