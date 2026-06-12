Mondial 2026 : Ezzalzouli et Aguerd blessés, Sbaï et Saâdane intègrent la liste finale des Lions de l’Atlas

La Fédération Royale Marocaine de Football annonce, vendredi, que les joueurs Amine Sbaï et Marwane Saâdane intègrent la liste finale des 26 joueurs retenus pour représenter le Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en remplacement d’Abdessamad Ezzalzouli et Nayef Aguerd, blessés.

« Les examens médicaux réalisés ces derniers jours ont confirmé qu’Abdessamad Ezzalzouli souffre d’une entorse du genou droit associée à une lésion de haut grade du ligament latéral interne », indique la FRMF dans un communiqué, précisant que cette blessure ne lui permettra pas de participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

« Concernant Nayef Aguerd, le processus de prise en charge médicale engagé avant le début de la compétition se poursuit de manière satisfaisante et les progrès enregistrés ces dernières semaines sont encourageants. Toutefois, malgré cette évolution positive, les délais nécessaires à une récupération complète et à un retour à la compétition au plus haut niveau ne lui permettront pas d’envisager une participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans des conditions optimales », fait noter la même source.

Compte tenu de ces éléments médicaux et dans le souci de disposer d’un groupe « pleinement opérationnel » dès le début de la compétition, Amine Sbaï et Marwane Saâdane, qui participaient au stage de préparation des Lions de l’Atlas, en qualité de réservistes, intègrent la liste finale des 26 joueurs, en remplacement d’Abdessamad Ezzalzouli et de Nayef Aguerd, souligne la fédération, faisant savoir que l’attaquant du Betis Séville et le défenseur de Marseille « continueront d’apporter leur soutien au groupe durant cette phase importante de préparation et à l’approche du premier rendez-vous mondial des Lions de l’Atlas ».

A cette occasion, la FRMF tient à rassurer l’ensemble des supporters et de l’opinion publique quant à l’état de santé général du groupe, relevant que « la grande majorité des joueurs poursuit normalement sa préparation et l’effectif affiche un niveau de disponibilité conforme aux attentes à l’approche de la compétition ».