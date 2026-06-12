Mondial 2026: le Maroc, « l’un des favoris » de la compétition (Didier Deschamps)

Le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps, a estimé que le Maroc figure parmi les équipes susceptibles de jouer les premiers rôles lors de la Coupe du monde 2026, comme lors du dernier Mondial au Qatar.

Dressant la liste des nations qu’il considère comme favorites pour le titre, dans un entretien au quotidien « Le Figaro », l’entraîneur des Bleus a cité notamment la France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, l’Allemagne, le Brésil et l’Argentine.

“Et il peut y avoir, comme cela a été le cas avec le Maroc, qu’on a battu en demi-finale à la dernière Coupe du monde, une ou deux équipes africaines aussi », a-t-il déclaré dans cet entretien publié jeudi soir par la publication dans sa version numérique.

Le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une sélection africaine dans l’histoire de la compétition.

Pour ce Mondial-2026 nord-américain, les Lions de l’Atlas sont logés dans le groupe C avec le Brésil, l’Écosse et Haïti. Ils entreront en lice ce samedi face au Brésil au stade de New York-New Jersey, avant d’affronter l’Écosse le 19 juin à Boston puis Haïti le 24 juin à Atlanta.

Par ailleurs, M. Deschamps a rappelé que l’équipe de France faisait partie des prétendants au sacre, tout en soulignant la densité de la concurrence. « L’équipe de France fait partie des favorites, mais nous ne sommes pas seuls », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les objectifs des Bleus, il a insisté sur la nécessité de conjuguer ambition et humilité. « Je ferai tout pour aller tout là-haut, mais il y aura des étapes à franchir. Il ne faut pas oublier ça, et avoir suffisamment d’humilité, ce qui ne va pas à l’encontre d’une très forte ambition », a-t-il expliqué.

La France évoluera dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège. Les Bleus entreront en lice le mardi 16 juin face au Sénégal au stade de New York-New Jersey, avant d’affronter l’Irak le 22 juin à Philadelphie puis la Norvège le 26 juin à Boston.

À la tête des Bleus depuis quatorze ans, Deschamps, qui dispute sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France, a par ailleurs évoqué les évolutions de son métier, marquées notamment par les transformations du jeu, des médias et des nouvelles générations de joueurs, estimant que le management moderne exigeait davantage d’accompagnement et de communication.

Concernant son avenir, le technicien de 57 ans a indiqué n’avoir pris aucune décision après son départ annoncé de l’équipe de France à l’issue du Mondial. « J’arrête sans savoir ce que me réserve le futur. Je n’ai pas prévu de come-back », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur français s’est également exprimé sur l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes. Selon lui, cette évolution permet à de nouvelles nations de participer à la compétition, tout en reconnaissant que le football international devait s’adapter aux changements de format décidés par les instances dirigeantes.