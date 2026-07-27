L’ambassadeur américain au Maroc attendu mardi à Laâyoune pour sa première visite officielle

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, doit effectuer mardi sa première visite officielle à Laâyoune depuis sa prise de fonction, avec à la clé plusieurs rencontres économiques et la signature attendue d’un accord sur l’hydrogène vert.

Une première visite officielle à Laâyoune

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, doit se rendre mardi à Laâyoune pour des rencontres avec des responsables régionaux, des élus locaux et des chefs d’entreprise, selon des sources proches du dossier citées par Hespress. Il s’agit du premier déplacement officiel de Buchan dans la ville depuis sa prise de fonction, à un moment où Washington cherche à traduire son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara par un renforcement de son engagement économique et de ses investissements dans les provinces du Sud.

Un programme axé sur le développement régional

Selon les mêmes sources, l’ambassadeur doit rencontrer les autorités territoriales, des élus locaux, des représentants économiques et des droits humains, ainsi que des figures tribales. Le programme portera sur les projets de développement en cours dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’évolution des infrastructures et des services locaux, ainsi que les perspectives de coopération commerciale entre le Maroc et les États-Unis. Buchan doit également échanger avec des acteurs économiques locaux sur les perspectives d’investissement et examiner des projets menés dans le cadre du programme de développement des provinces du Sud.

Un accord sur l’hydrogène vert attendu

La visite devrait inclura la signature d’un accord lié à l’hydrogène vert, ainsi que d’autres accords de coopération entre institutions marocaines et américaines. Le Maroc a sélectionné plusieurs groupes internationaux pour développer six projets d’hydrogène vert dans ses régions méridionales dans le cadre de l’ « Offre Maroc », incluant des entreprises américaines et européennes. Ces accords marqueraient une volonté d’ajouter une dimension économique à la position politique de Washington, en encourageant les investissements liés aux États-Unis dans l’énergie et d’autres secteurs stratégiques de la région.

Un soutien américain constant à la position marocaine

Les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre 2020, sous la présidence de Donald Trump, et ont maintenu cette position depuis. Des responsables américains ont qualifié le plan d’autonomie marocain de « seule base sérieuse et crédible » pour résoudre le différend ; le secrétaire d’État adjoint Christopher Landau a réaffirmé en mai que Washington reconnaît la souveraineté marocaine et soutient le plan d’autonomie comme voie de règlement. Buchan avait déjà promu publiquement l’investissement dans le Sahara marocain lors d’une intervention à la conférence technologique GITEX Africa en avril, reliant développement économique et position américaine sur le territoire. Quoi qu’il en soit, le stade de la simple reconnaissance diplomatique est depuis bien longtemps dépassé.

Une visite qui s’inscrit dans un contexte favorable

Ce déplacement intervient peu après l’annonce, par le président Donald Trump, du renommage de la voie express reliant Tiznit à Dakhla en « President Donald J. Trump Highway », un geste salué par l’ambassade américaine à Rabat comme un symbole de la relation entre Washington et Rabat sur le dossier du Sahara.