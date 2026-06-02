Journée mondiale de l’Afrique : la vision du Roi Mohammed VI pour le continent africain

La vision du Roi Mohammed VI en faveur d’un continent souverain, solidaire et durable a été mise en avant lors d’une cérémonie organisée, lundi à Rabat, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique.

Initiée par le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD) sous le thème « Une vision royale innovante du développement durable fondée sur une souveraineté africaine partagée », cette rencontre a réuni diplomates, responsables, experts et acteurs économiques autour des défis et perspectives du développement du continent africain.

Elle se veut une tribune d’échange sur les leviers d’une intégration africaine fondée sur la coopération Sud-Sud, l’innovation et la gouvernance durable, telle que prônée par la Vision Royale pour une Afrique unie et solidaire.

A cette occasion, le directeur général du CAFRAD, Coffi Dieudonné Assouvi, a salué l’engagement du Maroc en faveur du développement du continent, notant que le thème retenu pour cette célébration « symbolise le rôle majeur que le Royaume joue dans la coopération Sud-Sud, à travers la vision royale.

Il est revenu sur les nombreuses initiatives menées par le CAFRAD, organisation intergouvernementale panafricaine dont le Conseil d’administration est présidé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration Amal El Fallah Seghrouchni, précisant que le Centre poursuit ses efforts visant à contribuer à construire une Afrique souveraine et prospère.

De son côté, l’ambassadeur du Gabon au Maroc, Branly Martial Oupolo, a souligné l’importance de mutualiser les efforts et d’agir main dans la main pour que « le continent puisse évoluer dans un monde où la concurrence se fait remarquer dans tous les secteurs ».

L’ambassadeur des Iles Comores à Rabat, Yahaya Mohamed Iliassa, a quant à lui relevé que les pays africains sont appelés à se mobiliser afin de contribuer collectivement à la mise en œuvre de la Vision Royale pour le développement du continent, faisant part de sa reconnaissance au Maroc « qui ne cesse de tendre la main à ses frères africains » pour bâtir une Afrique prospère, pacifique et solidaire.

Pour le président de l’Union africaine des Organisations du transport et de la logistique (UAOTL), Mustapha Chaoune, le développement du continent passe nécessairement par des infrastructures modernes, des réseaux de transport performants, des chaînes logistiques intégrées et l’investissement dans le capital humain à travers la formation, le transfert de compétences et le partage des expériences.

Pour sa part, le conseiller stratégique de l’Union africaine, Khalid Boudali, a relevé que le Maroc, sous la conduite du Roi, a érigé le partenariat africain en choix stratégique reposant sur la conviction fondamentale que l’avenir du Royaume est intimement lié à celui de l’Afrique.

Depuis plus de deux décennies, le Maroc œuvre activement en faveur de la consolidation d’un modèle de coopération Sud-Sud fondé sur le respect mutuel, l’écoute, la solidarité, la confiance et le partage d’expériences, a-t-il précisé.

L’action royale en Afrique repose sur une conviction forte, celle que le développement du continent ne peut être durable que s’il est porté par les Africains eux-mêmes, dans le cadre d’un partenariat basé notamment sur la solidarité agissante et les intérêts partagés, a indiqué, de son côté, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Rabat-Salé-Kénitra, Hassan Sakhi.

Cette vision, a-t-il poursuivi, se traduit par des initiatives concrètes dans de nombreux domaines stratégiques, mettant en avant le rôle central du secteur privé africain dans la construction d’un modèle de développement inclusif, créateur d’emplois et générateur de valeur ajoutée, pour une Afrique unie, résolument tournée vers l’avenir et plus compétitive et innovante.

La cérémonie a été marquée par la présentation officielle du Comité africain de développement durable et intégré (CADDI), dont l’objectif consiste en l’africanisation et le développement de normes de durabilité pour la valorisation stratégique et économique du potentiel matériel et immatériel du continent ainsi que la gouvernance des agendas durable africains y compris celle de 2063.

En tant qu’acte préparatoire du CADDI, il a été procédé à la présentation et à la signature d’un protocole d’entente entre plusieurs partenaires fondateurs du Comité, à savoir le CAFRAD, l’UAOTL, l’International Federation of Global & Green Information Communication Technology (IFGICT) et l’International University of Executive Education (IUEE).

Selon le fondateur et coordonnateur général du CADDI, Mhamed Lkaihal, ce protocole s’inscrit dans un cadre conceptuel stratégique inspiré des valeurs portées par les initiatives du Souverain en matière de développement durable dans son acception large et intégrée.

Il vise à établir un cadre de coopération stratégique en matière de formation productive, de gouvernance intelligente, de développement durable, de transformation numérique, de transport et de logistique, outre le renforcement des capacités institutionnelles au service du développement durable intégré du continent africain.

Par la même occasion, un hommage appuyé a également été rendu à des personnalités africaines dont l’engagement, le leadership et les réalisations ont contribué de manière significative à la transformation et au rayonnement du continent. Il s’agit de Mme Amal El Fallah Seghrouchni, du DG du CAFRAD, de Najib Kettani, acteur engagé de la société civile, de Nezha El Ouafi, figure engagée en faveur de la cause féminine, de Mhamed Lkaihal et de Khalid Boudali.

Cet événement a été organisé en partenariat avec l’Union africaine des Organisations du transport et de la logistique, la CCIS de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’International University of Executive Education et l’International Federation of Global & Green Information Communication Technology.