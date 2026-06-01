Hôpitaux publics au Maroc : recours à l’IA pour renforcer le diagnostic précoce (Tehraoui)

Ce projet pilote est mis en œuvre dans les centres de santé d’Aghbala (province de Béni Mellal) et de Moulay Bouazza (province de Khénifra), dans le but de soutenir les sages-femmes et les professionnels de santé et d’améliorer la qualité du diagnostic et le dépistage précoce des grossesses à haut risque, a-t-il ajouté.

Le ministre a également évoqué le lancement de solutions de dépistage précoce du cancer du sein assistées par l’IA à l’Institut national d’oncologie, relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina (CHUIS) de Rabat, afin d’accélérer et d’améliorer la précision du diagnostic et d’optimiser les chances d’une prise en charge précoce.

M. Tehraoui a, par ailleurs, indiqué que le ministère planche sur un projet national pour unifier progressivement les systèmes informatiques de santé, des progrès importants ayant été obtenus dans plusieurs régions grâce à cette généralisation dans les hôpitaux, à l’intégration des centres de soins de santé primaires et à la mise en réseau des établissements de santé au sein d’un système numérique intégré.

Le ministère poursuit également ses efforts pour mettre en place le dossier médical unifié, qui permettra de suivre le parcours thérapeutique du patient entre différents niveaux de soins et de développer les services de télémédecine, notamment dans les régions confrontées à une pénurie de certaines spécialités médicales, a-t-il relevé.