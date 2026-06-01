CAN U17 (Maroc-2026) : le Maroc termine son parcours à la quatrième place

L’équipe nationale du Maroc de football a clôturé son parcours à la Coupe d’Afrique des Nations U17 (Maroc-2026) en terminant à la quatrième place. Cette position a été confirmée après une défaite contre l’équipe égyptienne, qui s’est soldée par un score de 2 buts à 0 lors du match de classement, disputé lundi soir au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts égyptiens ont été inscrits par Mohamed El Sayed à la 33e minute et Ahmed Beshir à la 90+12e minute, permettant ainsi à l’Égypte de s’imposer et de prendre la troisième place du tournoi.

Malgré cette déception, les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à obtenir leur qualification pour la Coupe du monde U17, qui se déroulera au Qatar en 2026, après avoir atteint les quarts de finale de cette compétition continentale.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 opposera, mardi, le Sénégal à la Tanzanie, promettant un match passionnant pour couronner le champion de cette édition.