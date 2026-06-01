Donald Trump assure que les négociations avec l’Iran continuent « à un rythme soutenu »

« Les négociations se poursuivent à un rythme soutenu avec la République islamique d’Iran », a écrit le chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth Social.

Le président américain avait précédemment affirmé que l’Iran « a accepté » de ne pas se doter de l’arme atomique, que ce soit en la fabriquant ou en l’achetant.

« La seule garantie que je dois avoir, c’est qu’il n’y aura pas d’armes nucléaires. Ils ont accepté cela, et c’était très intéressant », a affirmé M. Trump dans une interview avec sa belle-fille Lara Trump diffusée samedi soir sur la chaîne Fox News.

La question du nucléaire est l’un des principaux points de friction entre les Etats-Unis et l’Iran dans ces négociations pour mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran.

L’autre grand point de litige est le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, quasiment verrouillé par l’Iran depuis le début de la guerre. Les Etats-Unis imposent pour leur part un blocus des ports iraniens.

Les Etats-Unis s’opposent au maintien d’un contrôle iranien sur ce passage maritime.