Jakarta et Paris renforcent leur partenariat économique avec des accords de 3,5 milliards de dollars

Ces accords, conclus à la suite d’échanges de haut niveau entre le président indonésien Prabowo Subianto et le président français Emmanuel Macron à Paris, témoignent de la confiance croissante du monde des affaires français dans l’économie indonésienne et ses perspectives de croissance, a indiqué M. Roeslani.

Dans la continuité de ces annonces, les deux chefs d’État ont officialisé la création du Conseil économique de haut niveau France-Indonésie, destiné à structurer davantage la coopération économique bilatérale et à accélérer la transformation des engagements en projets concrets.

Ce dispositif, qui réunit acteurs publics et privés des deux pays, vise à fluidifier les flux d’investissements, lever les obstacles opérationnels et accompagner la mise en œuvre des projets en cours. Il rassemble 30 dirigeants d’entreprises et responsables industriels représentant une capitalisation boursière cumulée d’environ 1.300 milliards de dollars, illustrant le poids économique du partenariat bilatéral.

Au-delà des nouveaux accords, ce mécanisme doit également contribuer à la concrétisation de plus de 11 milliards de dollars d’engagements d’investissement annoncés lors de la visite du président Emmanuel Macron en Indonésie l’an dernier.

M. Roeslani a indiqué que l’ambition des deux pays est de tripler leurs échanges commerciaux d’ici 2035, en s’appuyant sur une coordination renforcée entre les gouvernements, les organisations patronales et les milieux d’affaires, notamment la Chambre de commerce et d’industrie d’Indonésie (Kadin) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

Dans un contexte de concurrence accrue entre grandes puissances pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement et attirer les investissements industriels, ce rapprochement illustre la montée en puissance des partenariats économiques ciblés dans la région indo-pacifique.