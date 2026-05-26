Construire au Maroc depuis l’étranger : le défi de la confiance dans la durée

Pour la plupart des MRE qui construisent une villa au pays, le projet s’inscrit dans la durée. Une période longue, faite d’aller-retours, de choix structurants et de moments de doute, vécue depuis l’étranger. Cette durée, plus que le montant investi, est aujourd’hui le vrai défi de l’investissement immobilier de la diaspora — et le terrain sur lequel se joue la confiance avec les promoteurs marocains. Analyse avec Mohamed Boutaleb, fondateur d’AMG Building à Marrakech.

Pour un Marocain qui vit à Paris, à Bruxelles ou à Montréal, construire une villa au pays n’est pas une transaction. C’est un projet de vie qui s’inscrit dans la durée. Du choix du terrain à la remise des clés, le client traverse une succession d’étapes — études, validations, terrassement, gros œuvre, second œuvre, finitions — dont la plupart se déroulent à des milliers de kilomètres de son quotiden.

Cette durée, longtemps perçue comme un simple paramètre technique, est devenue ces dernières années le véritable enjeu de l’investissement immobilier MRE.

« L’argent investi n’est pas le sujet principal », observe Mohamed Boutaleb, fondateur et CEO d’AMG Building, promoteur immobilier basé à Marrakech. « Ce qui pèse le plus pour nos clients, c’est le temps. La capacité à tenir, mois après mois, une relation qui n’est jamais en face-à-face. »

Le projet immobilier MRE n’est pas un acte ponctuel

Dans la promotion immobilière marocaine, beaucoup d’opérateurs ont longtemps abordé le client MRE comme un acquéreur qu’on convainc une fois, à la signature. La suite — la construction elle-même — était souvent traitée comme un processus opérationnel, séparé de la relation commerciale. Cette dissociation est aujourd’hui à l’origine de la plupart des mauvaises expériences vécues par les MRE.

« Le métier de promoteur ne se termine pas à la signature. Il commence à ce moment-là. »

« Un client qui signe et qui n’a plus de nouvelles pendant trois mois, c’est un client qui commence à douter. Pas de ses choix, mais de nous. Et ce doute, une fois installé, est très difficile à dissiper », explique Mohamed Boutaleb. « Le métier de promoteur ne se termine pas à la signature. Il commence à ce moment-là. »

Les moments critiques de la traversée

Plusieurs étapes du parcours sont particulièrement délicates pour un client qui vit à l’étranger. Le démarrage du chantier, d’abord : le terrain change, le client n’est pas là pour le voir, et ce qui devrait être un moment d’excitation devient parfois une source d’angoisse silencieuse. Les arbitrages techniques ensuite, qui interviennent à des moments où le client n’a souvent pas le contexte pour décider sereinement. La phase des finitions, enfin, où mille choix s’enchaînent — sols, sanitaires, peintures, menuiseries — à un rythme qui peut épuiser celui qui les valide depuis un fuseau horaire différent.

« À chacun de ces moments, le client a besoin d’être tenu — au sens propre du terme. Pas seulement informé, mais accompagné. On lui explique pourquoi on prend telle direction plutôt qu’une autre, on lui montre les implications, on lui laisse le temps de réfléchir. Et on revient vers lui pour vérifier qu’il est à l’aise », poursuit le dirigeant.

Une organisation pensée pour le temps long

C’est cette lecture du métier qui a structuré, dès la création d’AMG Building en 2020-2021, l’organisation de l’entreprise. Après plusieurs années passées en Europe, Mohamed Boutaleb est rentré au Maroc avec une intuition : la distance entre le promoteur et son client allait devenir la nouvelle frontière concurrentielle du secteur. Non pas comme un handicap à compenser, mais comme une donnée structurelle à intégrer dans la conception même du service.

Concrètement, cela suppose une organisation interne où chaque dossier client est suivi par un interlocuteur identifié, capable de répondre dans la durée, et où les arbitrages importants ne se prennent jamais sans dialogue préalable. « Quand un client vit sur un autre continent, vous ne pouvez pas attendre la semaine suivante pour le rappeler. Vous ne pouvez pas non plus le réveiller en pleine nuit. Cette organisation du temps, en apparence triviale, conditionne tout le reste », précise Mohamed Boutaleb.

La disponibilité comme savoir-faire

Au-delà de l’organisation, la dimension humaine du métier reste, selon le fondateur d’AMG Building, le facteur déterminant. « On peut documenter un chantier de mille manières, envoyer toutes les photos du monde. Si la personne qui répond au téléphone n’a pas la patience d’expliquer, le client se sent seul. Et un client qui se sent seul loin de son chantier, c’est un client qu’on a déjà perdu. »

Cette philosophie irrigue selon lui l’ensemble du métier : capacité à reformuler une question technique en langage accessible, capacité à reconnaître un doute non exprimé, capacité à proposer un appel quand l’écrit ne suffit plus. « Ce sont des compétences qui ne s’apprennent pas dans une école de management. Elles se construisent dans le temps, projet après projet. C’est notre vrai patrimoine d’entreprise. »

Une signature qui s’étend dans le temps

Cette continuité irrigue l’ensemble des projets de l’entreprise, notamment la signature résidentielle Les Ambassadeurs, déclinée à travers plusieurs programmes successifs à Marrakech. Autour de la construction, AMG a structuré un écosystème de filiales pensé pour prolonger l’accompagnement : AMG Living pour le design d’intérieur et l’ameublement, AMG Factory pour la production interne de menuiseries et d’éléments en aluminium, et AMG Multikeys pour les investisseurs qui privilégient une acquisition fractionnée.

« Quand un client arrive enfin dans sa villa, au terme du chantier, on veut que la suite soit aussi fluide que possible. Pas un nouveau labyrinthe à traverser, mais une continuité naturelle », résume Mohamed Boutaleb.

Ce que la diaspora attend désormais des promoteurs marocains

Au-delà du cas particulier d’AMG Building, l’attente de la diaspora vis-à-vis de l’ensemble du secteur immobilier marocain s’est déplacée. Le client MRE de 2026 ne demande plus seulement un bien de qualité ou un bon emplacement. Il demande un partenaire fiable sur la durée, capable de l’accompagner d’un bout à l’autre d’un projet qui engage souvent une part importante de son épargne et de sa vie personnelle.

« C’est une révolution silencieuse, mais profonde », conclut Mohamed Boutaleb. « Les promoteurs marocains qui sauront se réorganiser autour de cette exigence sont ceux qui définiront le marché des dix prochaines années. Ceux qui s’en tiendront à l’ancien modèle s’effaceront. »