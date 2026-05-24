Marocains du monde : le labyrinthe du mariage

Entre Moudawana et droit local, Plus de six millions de Marocains du monde (MDM) naviguent entre deux systèmes juridiques qui ne se parlent pas toujours

Ils sont plus de six millions. Installés notamment en France, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, au Canada ou aux États-Unis. Ils construisent leur vie, fondent des familles, se marient. Et c’est souvent là que commencent les complications. Car pour un Marocain résidant à l’étranger, le mariage n’est pas un acte simple. C’est une traversée entre deux souverainetés juridiques qui obéissent à des logiques différentes, parfois contradictoires.

Deux logiques face à face

Le Code de la famille marocain — la Moudawana — est précis dans son architecture : un Marocain résidant à l’étranger peut se marier selon les formes locales du pays d’accueil. Mais pour que ce mariage produise des effets juridiques au Maroc, plusieurs conditions doivent être réunies — capacité matrimoniale, consentement libre, absence d’empêchements légaux — et surtout, obligation de transmettre une copie de l’acte de mariage au consulat marocain dans un délai de *trois mois* suivant la célébration (article 15 de la Moudawana).

C’est là que naît, pour de nombreux couples, le premier nœud : l’ignorance de cette obligation. Des couples célébrés légalement dans leur pays de résidence se retrouvent dans un vide juridique côté marocain, faute d’avoir accompli cette formalité — une difficulté fréquemment signalée par les services consulaires marocains et les praticiens du droit de la famille.

La question des témoins : un verrou qui saute

Pendant des décennies, la validation consulaire d’un mariage célébré à l’étranger butait sur une exigence précise : la présence de deux témoins musulmans masculins. Une contrainte difficile à satisfaire dans des contextes sociaux européens où la mixité est la règle. Cette difficulté, fréquemment signalée par les autorités consulaires elles-mêmes, conduisait à des situations de blocage administratif pour des couples pourtant légalement mariés dans leur pays de résidence.

La réforme de la Moudawana — dont les amendements ont été présentés devant le Roi Mohammed VI le 24 décembre 2024, dans le cadre d’un chantier de 139 modifications — *prévoit* de lever cet obstacle. Les Marocains résidant à l’étranger pourraient bientôt contracter mariage sans cette condition de témoins musulmans.

*Signal stratégique :* ce n’est pas une concession cosmétique. C’est la reconnaissance que la communauté marocaine à l’étranger a construit une architecture sociale propre — et que le droit doit s’y ajuster, non l’inverse.

Pays par pays : des réalités très différentes

La complexité ne s’arrête pas à la relation Maroc-MRE. Elle se décline selon les pays d’accueil. Et les obstacles ne surgissent pas seulement au moment de la célébration. Ils apparaissent souvent plus gravement au moment du divorce, de la succession ou de la naissance d’enfants.

En France, la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle du ressortissant. Mais les juridictions françaises ont progressivement affirmé la primauté de l’ordre public national — la Cour de Cassation l’a confirmé notamment en matière de mariage entre personnes de même sexe, écartant la loi marocaine malgré la convention bilatérale. Les mariages célébrés au Maroc pendant l’été et non déclarés en France dans les délais créent des contentieux réguliers.

En Espagne, la forte présence de ressortissants marocains a mis en lumière des difficultés concentrées sur la **transcription au registre civil espagnol* et les exigences relatives au certificat de capacité matrimoniale. Deux systèmes, deux logiques de preuve, deux temporalités administratives.

En Belgique, l’absence de convention bilatérale formelle impose une double démarche systématique. Les mariages mixtes comportant des biens immobiliers au Maroc génèrent des conflits de lois particulièrement complexes en cas de décès ou de séparation.

Au Canada et aux États-Unis, l’absence de conventions bilatérales rend la reconnaissance entièrement tributaire de la transcription consulaire. Le risque documenté le plus fréquent n’est pas la bigamie mais le **double statut matrimonial* : un divorce prononcé au Maroc non reconnu dans le pays de résidence — ou l’inverse — bloque le remariage, la liquidation du régime matrimonial et les droits successoraux.

Les angles morts qui coûtent chère

Le mariage par la Fatiha, plus connu sous le nom de mariage hallal, n’a aucune valeur légale au Maroc sans acte adoulaire. Des enfants nés de ces unions non formalisées peuvent se voir refuser un passeport marocain ou se retrouver exclus de l’héritage familial, faute de preuve légale de filiation.

La polygamie, encadrée par la Moudawana sous des conditions strictes, est une infraction pénale dans la quasi-totalité des pays européens — en France, passible d’un an de prison et de 45 000 € d’amende (article 433-20 du Code pénal français). Des hommes ayant contracté une seconde union au Maroc ont fait l’objet de poursuites dans leur pays de résidence.

Le divorce non reconnu constitue l’angle mort le plus fréquent et le plus lourd de conséquences. Une femme peut se retrouver divorcée au Maroc mais légalement mariée en Allemagne ou en France, dans l’incapacité de se remarier, de récupérer sa part du patrimoine commun ou de faire valoir ses droits à la pension alimentaire. La répudiation unilatérale, interdite au Maroc depuis la réforme de 2004, est par ailleurs systématiquement refusée par les juridictions européennes lorsqu’elle n’a pas respecté les droits de la femme.

La réforme : une avancée réelle, des questions ouvertes

Les 139 amendements de la Moudawana actuellement en cours d’adoption intègrent des réponses ciblées aux problématiques MRE : simplification des procédures de légalisation, levée prévue de l’exigence des témoins musulmans, avancées sur les droits successoraux dans les mariages mixtes.

aucun texte n’a encore précisé si la dispense de témoins s’appliquera rétroactivement aux mariages déjà célébrés mais non transcrits. Le sort de ces unions reste juridiquement incertain jusqu’à la publication du texte définitif au Bulletin officiel. C’est un vide que la réforme devra combler explicitement.

Au-delà, le décalage structurel entre le droit marocain et les droits européens appelle des conventions bilatérales actualisées, des protocoles consulaires modernisés — et surtout une information systématique des MRE sur leurs droits et obligations réels.

Ce qui doit se faire — Checklist pratique

Avant le mariage :

Vérifier la capacité matrimoniale (certificat de célibat auprès du consulat marocain) et s’informer des conditions locales du pays de résidence.

Dans les 3 mois suivant le mariage :

Transmettre l’acte de mariage au consulat marocain — traduit en arabe par un traducteur assermenté et légalisé par les autorités locales.

En cas d’oubli :

Une régularisation a posteriori est possible via le tribunal compétent (article 16 de la Moudawana), mais complexe et coûteuse. Ne pas attendre.

En cas de divorce :

Vérifier systématiquement la reconnaissance dans les deux pays avant tout remariage ou liquidation de biens

Ce qu’il faut retenir :

Le mariage d’un Marocain à l’étranger engage deux souverainetés. Ignorer l’une ne fait pas disparaître ses effets.

La règle d’or — avec ou sans réforme : double validation, dans les trois mois, assortie d’une consultation juridique binationale avant toute démarche. Car entre la Fatiha prononcée dans un salon de banlieue et l’acte adoulaire enregistré au consulat, il y a parfois toute la distance d’une vie juridique à reconstruire.