Maroc : les recettes douanières atteignent un record de 162,7 MMDH en 2025

Par rapport aux prévisions de la loi de finances 2025, le taux de réalisation des recettes budgétaires est de 99,9% en droit constaté et de 98,9% en droit payé, fait savoir la même source.

L’évolution de la structure des recettes douanières constatées entre 2024 et 2025 fait ressortir l’augmentation de la part de la TIC et des Comptes Spéciaux du Trésor (CST) contre le recul de celle du droit d’Importation (DI). La TVA maintient sa part en tant que premier poste contributeur aux recettes douanières.

En effet, l’exercice 2025 a enregistré une contraction de 4,1% des recettes du DI, s’établissant à 16,907 MMDH contre 17,623 MMDH en 2024.

Cette inflexion est principalement imputable au repli marqué des droits perçus sur le sucre (-31,8%), malgré la dynamique haussière observée sur le segment automobile, notamment les voitures utilitaires (+91,9%) et de tourisme (+13,2%) en plus de la progression soutenue de la filière du textile, en particulier les articles de bonneterie (+12,3%), les vêtements confectionnés (+22,3%), et la filière des chaussures (+24%).

Les recettes de la TVA ont enregistré une croissance notable de 10,2% au titre de l’exercice 2025, pour s’établir à 93,493 MMDH. Cette dynamique est exclusivement portée par la TVA sur les produits hors énergie, dont la progression de 12,3% compense le léger repli de la composante énergétique (-1%).

Au niveau des produits énergétiques, le recul des recettes de la TVA sur le gasoil (-6,4 %) et le butane (-16,9%) a pesé sur le total des recettes, en dépit de la progression notable des recettes liées aux houilles (+17%).

À l’inverse, l’accroissement des recettes de la TVA sur les produits hors énergie tient en particulier à la forte impulsion de la TVA sur les voitures utilitaires (+62,4%) et de tourisme (+28,9%), les tabacs (+15,8%), les ferrailles des minerais (+28,3%), les machines et appareils divers (+15,7%) et les produits chimiques (+8,8%).

De leur côté, les recettes de la TIC durant l’exercice 2025 affichent une progression de 13,8%, s’établissant à 41,506 MMDH. Cette dynamique budgétaire est principalement portée par le segment des produits énergétiques et des tabacs avec des parts respectives de 50,3% et 39,8%.

Les recettes de la TIC sur les produits énergétiques ont augmenté de 15,7%, atteignant 20,894 MMDH. Ce résultat tient en particulier à la résilience de la TIC sur le gasoil (+4,9%), qui concentre à lui seul 71,6% de cette rubrique, ainsi que la croissance exceptionnelle des recettes liées aux houilles (+1,311 MMDH).

Concernant la TIC sur les tabacs manufacturés, les encaissements affichent une progression de 11,7% pour s’établir à 16,512 MMDH portée principalement par la TIC sur les cigarettes. Le fait marquant reste l’apport de la TIC sur les cigarettes électroniques jetables, entrée en vigueur en 2025, qui a généré une recette de 108,8 millions de dirhams.

S’agissant de la TIC sur les produits hors énergie et tabacs, la tendance haussière se confirme avec une croissance de 13,4%, totalisant 4,101 MMDH.

Ce résultat est essentiellement imputable à l’accroissement de la TIC sur les vins (+35,3%) et les bières (+10,2%) ainsi qu’au doublement des recettes sur les produits sucrés. À l’opposé de cette dynamique, les recettes sur les alcools marquent un repli de 2,1%.