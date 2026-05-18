Première colonie nationale de vacances de printemps pour les enfants de détenus organisée par la Fondation Mohammed VI

La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus a organisé, du 03 au 09 mai à Ifrane, la première colonie nationale de vacances de printemps destinée à 53 enfants de détenus et d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires à travers le Royaume du Maroc.

Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Centre “Moussalaha” sous le thème “Nous sommes une génération innovante et créative”, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une programmation ambitieuse visant à assurer le suivi post-carcéral des détenus et des anciens pensionnaires, en particulier ceux bénéficiaires du programme “Moussalaha”, ainsi que leurs familles.

Le programme éducatif et récréatif a pour objectif de renforcer les liens d’appartenance et d’inculquer des valeurs de citoyenneté, d’amour et de tolérance, afin de favoriser une insertion positive dans la société.

Pour faciliter la participation des enfants, la Fondation et le Centre “Moussalaha” ont mis en place des moyens de transport confortables, tels que l’avion et la Ligne à grande vitesse Al Boraq. Les bénéficiaires ont été accompagnés par des assistantes sociales des centres de la Fondation.

Durant cette semaine, les participants ont eu l’occasion de s’engager dans une variété d’activités récréatives et éducatives. De plus, les élèves se préparant à passer des examens certifiants ou le baccalauréat ont bénéficié de cours de soutien scolaire, offerts bénévolement par plus de 20 enseignants de la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale à Ifrane.

Cette initiative a suscité un vif intérêt de la part des participants et a été chaleureusement accueillie par leurs parents.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre des efforts de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus en faveur des enfants en conflit avec la loi, portant le slogan “L’enfant, c’est Maintenant”. La Fondation réaffirme ainsi son engagement à préserver la dignité humaine de cette catégorie, tout en promouvant des valeurs de respect, de bienveillance et de vivre-ensemble, afin qu’ils retrouvent leur place au sein d’une société saine et solidaire.