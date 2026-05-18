L’Allemagne redevient un exportateur net d’électricité au T1-2026

L’Agence fédérale des réseaux a expliqué cette évolution par une baisse plus importante des prix de gros de l’électricité en Allemagne par rapport à la plupart des pays voisins.

Selon la même source, cette situation a rendu les achats d’électricité allemande plus avantageux pour les fournisseurs étrangers, tandis que les fournisseurs allemands avaient moins d’intérêt à importer de l’électricité.

L’Autriche a été le principal acheteur d’électricité allemande au premier trimestre, comme durant la même période de l’année précédente, tandis que les plus fortes hausses des exportations ont été enregistrées avec le Danemark et la Norvège.

En revanche, les exportations vers la France ont diminué d’environ la moitié par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Le Danemark a été le principal fournisseur d’électricité de l’Allemagne, devant les Pays-Bas et la France.