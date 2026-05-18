Royaume-Uni : ouverture du plus grand rassemblement mondial des ministres de l’Éducation à Londres avec la participation du Maroc

La 2026e édition de l’Education World Forum, le plus grand rassemblement mondial des ministres de l’Éducation et des Compétences, a débuté ce lundi à Londres, avec la présence d’une délégation marocaine dirigée par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Sous le thème « Éduquer pour un avenir commun : paix, planète, sens et parcours », le Forum réunit des ministres de l’Éducation et de la Formation du monde entier, ainsi que des organisations multilatérales, des experts internationaux et des partenaires stratégiques du secteur privé. La délégation marocaine, en plus de M. Berrada, inclut notamment Mme Rahma Bourqia, présidente du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ainsi que l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a souligné l’importance de la participation du Maroc à cet événement, rappelant que l’éducation est une priorité nationale, conformément à la Vision éclairée du Roi Mohammed VI. La présence du Maroc à ce forum international est d’autant plus significative qu’elle permettra d’explorer les expériences d’autres nations et les innovations dans le secteur.

Le ministre a observé que les défis éducatifs « sont très semblables » dans presque toutes les régions du monde, insistant sur la nécessité de s’intéresser aux pratiques d’apprentissage à l’échelle mondiale, notamment en matière de technologie, d’intelligence artificielle et de réseaux sociaux. Il a ajouté que l’avis des spécialistes est crucial « pour ajuster nos stratégies », tout en mettant en avant l’expérience marocaine, notamment dans le domaine de l’école inclusive.

Selon les dernières statistiques de l’enquête TALIS de l’OCDE, dans laquelle le Maroc a participé, plus de 10% des élèves ont des besoins spécifiques. Cela exige la formulation d’une stratégie réfléchie sur l’école inclusive, afin d’identifier les enfants ayant des besoins particuliers et d’adapter l’éducation à leurs exigences pour leur permettre de s’épanouir dans des conditions optimales.

Le Forum de Londres constitue également une plateforme pour valoriser l’expérience marocaine en matière d’écoles pionnières, qui suscite un intérêt croissant au niveau international. Le ministre a mentionné que des ministres de plusieurs pays amis, rencontrés lors de l’ouverture du forum, ont manifesté un intérêt pour l’expérience marocaine, qui sera présentée lors d’un panel mardi, sur le thème : « Construire des systèmes éducatifs équitables et inclusifs ».

S’étalant sur quatre jours, le Forum vise à faire de l’éducation un levier clé de résilience, d’innovation et de cohésion sociale. Considéré comme le plus grand événement international dédié aux politiques éducatives, le Forum mettra cette année l’accent sur la coopération internationale et des solutions concrètes pour établir des systèmes éducatifs inclusifs, durables et adaptés aux défis du XXIe siècle.

Les discussions aborderont notamment la préparation des apprenants aux métiers de demain, le renforcement des compétences numériques, la promotion de la citoyenneté mondiale et l’assurance d’un accès équitable à une éducation de qualité. Le programme couvre divers thèmes, tels que l’apprentissage précoce, le rôle des enseignants à l’ère de l’intelligence artificielle, la réforme des systèmes d’évaluation, la transition écologique, la santé mentale et le bien-être des élèves, ainsi que le développement des compétences numériques.