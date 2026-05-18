La crise au Moyen-Orient pèse sur les marchés du travail mondiaux, selon l’OIT

L’organisation souligne que les effets restent inégaux selon les régions mais pourraient s’aggraver en cas d’escalade du conflit.

Au Moyen-Orient, les heures de travail devraient reculer de manière prolongée, jusqu’à 10,2 % dans un scénario de forte escalade, soit une baisse plus de deux fois supérieure à celle observée durant la pandémie de Covid-19 en 2020.

Environ 40 % des emplois de la région sont concentrés dans des secteurs fortement exposés, notamment la construction, la manufacture, les transports, le commerce et l’hôtellerie, les travailleurs migrants devant supporter une part disproportionnée de l’ajustement du marché du travail.

En Asie et dans le Pacifique, la dépendance à l’énergie importée et aux migrations liées aux pays du Golfe provoque déjà des effets de contagion dans plusieurs économies clés.

Les heures de travail devraient y diminuer de 0,7 % en 2026 puis de 1,5 % en 2027, tandis que les revenus réels du travail pourraient baisser respectivement de 1,5 % et 4,3 %.

Quelque 22 % des travailleurs de la région exercent dans des secteurs fortement exposés, comme l’agriculture, les transports, la manufacture et la construction, alors que les économies dépendantes du tourisme subissent une pression croissante.

Le rapport met également en garde contre l’affaiblissement des migrations de travail et des transferts de fonds, considérés comme un filet de sécurité essentiel pour de nombreux ménages d’Asie du Sud et du Sud-Est. Depuis le début de la crise, les recrutements vers les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont fortement reculé dans plusieurs pays d’origine, tandis que les rapatriements augmentent sous l’effet des perturbations aériennes, des préoccupations sécuritaires et du ralentissement de la demande dans la construction, l’hôtellerie et les transports.

Les flux de transferts de fonds commencent déjà à montrer des signes de contraction dans certains pays.

« Si la crise perturbe à la fois les recrutements et les flux de transferts de fonds, les effets pourraient s’étendre à la consommation, à la pauvreté et à l’emploi local dans les pays d’origine », avertit l’OIT.

L’organisation estime que les réponses politiques engagées jusqu’ici restent fragmentées et souvent limitées par un espace budgétaire réduit. Les mesures adoptées se concentrent principalement sur des dispositifs de court terme tels que les subventions à l’énergie, les transferts monétaires, le soutien aux entreprises et certaines mesures administratives en faveur des travailleurs migrants.

L’OIT appelle à des réponses davantage centrées sur l’emploi et les revenus afin d’éviter qu’un choc énergétique temporaire ne se transforme en recul durable du travail décent. Elle recommande de cibler prioritairement les travailleurs de l’économie informelle, les migrants, les réfugiés et les petites entreprises, tout en conciliant stabilité macroéconomique et protection de l’emploi.