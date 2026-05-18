Transport et logistique : Le Maroc mise sur un écosystème intégré et intelligent du commerce extérieur

Lors d’une cérémonie à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé l’ambition du Maroc de créer un écosystème intégré et intelligent pour le commerce extérieur. Ce projet vise à accompagner les évolutions dans les secteurs du transport, de la logistique et du commerce international.

M. Kayouh a précisé que l’objectif va au-delà de la simple digitalisation des procédures, visant plutôt à établir un système national capable d’intégrer toutes les opérations liées au commerce extérieur, y compris celles des aéroports. Il a souligné l’importance croissante du fret aérien, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée.

L’intégration des acteurs du transport aérien dans ce nouveau portail devrait améliorer la fluidité des opérations, réduire les délais de traitement dans les aéroports et renforcer la compétitivité des plateformes aéroportuaires du Maroc, consolidant ainsi sa position en tant que hub logistique reliant l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a également pris la parole, insistant sur la nécessité d’un écosystème intégré de gestion portuaire, soutenu par des compétences humaines qualifiées. Il a salué le lancement du nouveau portail, qui regroupe huit applications et traduit la convergence entre l’Agence Nationale des Ports (ANP) et Tanger Med Port Authority (TMPA).

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné que ce lancement représente une étape cruciale dans la modernisation des procédures du commerce extérieur au Maroc. Il a noté que sous la direction du Roi Mohammed VI, le pays a fait le choix de l’ouverture et de la compétitivité à travers des investissements dans les infrastructures.

Les efforts conjoints des différents acteurs visent à améliorer la performance des ports et à renforcer la coopération avec les administrations et les opérateurs économiques. Le lancement du portail marque un engagement commun en faveur d’un commerce extérieur plus simple, fluide, transparent, et axé sur la performance et l’innovation.