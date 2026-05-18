La coopération sécuritaire maroco-espagnole, essentielle pour un espace euro-méditerranéen sûr (Police espagnole)

« La poursuite du renforcement de la coopération entre les deux institutions sécuritaires est essentielle pour lutter contre les menaces communes et construire un espace euro-méditerranéen sûr », écrit la Police nationale espagnole sur le réseau social X.

Le directeur général de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, a participé à la cérémonie d’ouverture des Journées Portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).