La coopération sécuritaire maroco-espagnole, essentielle pour un espace euro-méditerranéen sûr (Police espagnole)

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La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne est essentielle pour construire un espace euro-méditerranéen sûr, a affirmé la Police nationale espagnole à l’occasion de la participation de son directeur général au 70e anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

« La poursuite du renforcement de la coopération entre les deux institutions sécuritaires est essentielle pour lutter contre les menaces communes et construire un espace euro-méditerranéen sûr », écrit la Police nationale espagnole sur le réseau social X.

Le directeur général de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, a participé à la cérémonie d’ouverture des Journées Portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Par Atlasinfo (avec MAP)
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