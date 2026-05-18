Le Maroc réaffirme devant le CPS de l’UA son attachement à la stabilité et l’unité nationale de la Guinée-Bissau

Sur le plan sécuritaire, la délégation marocaine a souligné l’importance d’engager des réformes participatives et inclusives du secteur de la sécurité, fondées sur les principes de bonne gouvernance, du respect de la dignité humaine et des valeurs démocratiques, notant que le renforcement des capacités institutionnelles et la consolidation de la confiance entre les citoyens et les institutions nationales constituent des éléments fondamentaux pour prévenir les crises et promouvoir une paix durable.

La dimension socio-économique et humanitaire mérite également une attention particulière, au regard de la situation humanitaire préoccupante qui prévaut en Guinée-Bissau, marquée par l’insécurité persistante, les déplacements de populations, la faiblesse des infrastructures de base ainsi qu’une pauvreté structurelle affectant les couches les plus vulnérables de la société, a-t-elle poursuivi, faisant observer que ces défis sont davantage exacerbés par la réduction, voire la suspension, de certaines aides internationales, notamment la suspension du financement de l’USAID, ce qui risque d’aggraver la vulnérabilité des populations locales.

La délégation a insisté sur la nécessité d’adopter une approche holistique et multidimensionnelle associant paix, sécurité et développement, tout en renforçant la résilience des populations et leur accès aux services sociaux de base, afin de restaurer l’espoir et la dignité des communautés locales.

Elle a dans ce sens exprimé son attachement au principe de solidarité africaine afin d’accompagner non seulement la Guinée-Bissau, mais également l’ensemble des pays africains engagés dans des processus de transition politique.

Il est essentiel de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité à travers la promotion de politiques de développement durable, la création d’opportunités économiques, en particulier pour les jeunes et les femmes, ainsi que le renforcement de l’inclusion sociale et de la cohésion nationale, a-t-elle soutenu, se faisant l’écho de la proposition relative à l’organisation de consultations informelles entre le CPS et les autorités de transition en Guinée-Bissau.

Dans le même esprit de solidarité, la délégation marocaine a réaffirmé l’importance de renforcer la coordination et la complémentarité des efforts entre les différents acteurs régionaux et internationaux opérant dans la région, notamment l’UA, la CEDEAO et l’ONU afin de garantir une réponse cohérente et efficace aux défis auxquels fait face la Guinée-Bissau, appelant à encourager l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels bissau-guinéens à privilégier le dialogue, la concertation et le respect de l’ordre constitutionnel afin de préserver la stabilité du pays et mener à bien le processus de transition.

La délégation marocaine a aussi plaidé pour le renforcement de l’appui aux efforts nationaux de réforme du secteur de la sécurité et de gouvernance institutionnelle dans le cadre d’une approche holistique et participative favorisant l’État de droit et la prévention des crises et l’accroissement du soutien international et régional aux programmes de développement socio-économique et d’assistance humanitaire, notamment au profit des jeunes et des femmes, afin de renforcer la résilience des populations et de s’attaquer durablement aux causes profondes de l’instabilité.