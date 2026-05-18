Ouverture à Rabat de la 7ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN

La 7ème édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été inaugurée dimanche à Rabat, célébrant également le 70ème anniversaire de la création de l’institution. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, en présence de Lucas Philippe, président d’Interpol.

Cet événement, qui se déroulera jusqu’au 22 mai, souligne l’engagement continu de la DGSN à moderniser ses services et à améliorer la qualité du service public de police, conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI. Il vise à renforcer l’interaction entre la DGSN et la société, en informant le public sur les missions des différentes unités de sûreté et en assurant la protection des citoyens et de leurs biens.

Lors de la cérémonie, le commissaire divisionnaire Rida Chbouh a évoqué l’importance de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions de sécurité, ainsi que d’améliorer le sentiment général de sécurité. Il a également souligné que cet événement est l’occasion de célébrer les succès des premières générations d’agents de la sûreté nationale et de transmettre un message fort de solidarité et de sécurité pour tous les Marocains.

Cette édition coïncide avec l’inauguration du nouveau siège de la DGSN à Rabat, un complexe moderne qui offre des conditions de travail optimales aux forces de l’ordre, leur permettant ainsi de mieux remplir leurs missions. L’assistance a pu visionner une vidéo retraçant l’histoire de la DGSN, ainsi que diverses démonstrations mettant en avant les métiers de la police et les spécialités de la Direction.

La cérémonie a également été marquée par la remise de Wissams Royaux à plusieurs fonctionnaires de la Sûreté nationale et un hommage aux anciens directeurs généraux de la DGSN. Avant le lancement officiel de cette édition, une visite de terrain a été organisée au nouveau siège, réunissant des personnalités nationales et internationales, civiles et militaires, ainsi que des représentants des médias.

Les Journées portes ouvertes, qui ont été initiées en 2016 à Casablanca, sont devenues un rendez-vous annuel permettant aux citoyens de tous âges de découvrir les différentes facettes du métier de policier et d’échanger directement avec des agents de la Sûreté nationale. Cet événement a également été organisé dans d’autres villes du Maroc, offrant ainsi une plateforme pour renforcer les liens entre la police et la communauté.