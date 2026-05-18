La baleine “Timmy”, qui avait mobilisé l’Allemagne, retrouvée morte au large du Danemark

La carcasse de l’animal, repérée jeudi au large des côtes danoises, a été identifiée grâce à un traceur GPS fixé sur la baleine par une initiative privée ayant transporté l’animal vers la mer du Nord début mai, avant de le relâcher à environ 70 kilomètres des côtes danoises, rapporte la presse allemande.

Des experts marins avaient averti que l’état de faiblesse de la baleine après ses échouages successifs lui laissait peu de chances de survie à long terme et avaient mis en garde contre les risques liés à son déplacement.

Après la confirmation de la mort de l’animal, les responsables de l’initiative de sauvetage ont remercié les bénévoles, spécialistes et équipes mobilisés durant les dernières semaines pour tenter de sauver la baleine.

Les autorités danoises ont indiqué qu’aucune opération d’évacuation de la carcasse n’était prévue à ce stade, précisant qu’elle se trouvait à environ 75 mètres de la plage et ne causait aucune nuisance.

La baleine à bosse de 12 mètres et 12 tonnes avait été observée pour la première fois début mars dans le port allemand de Wismar et dans plusieurs zones côtières de la mer Baltique, où elle s’était retrouvée à plusieurs reprises prise dans des engins de pêche.

L’animal s’était ensuite échoué à plusieurs reprises dans des eaux peu profondes près de la station balnéaire de Timmendorfer Strand, dans le nord de l’Allemagne, ainsi que dans la baie de Wismar, malgré plusieurs tentatives de sauvetage visant à le guider vers le large.

À la mi-avril, les autorités avaient autorisé une tentative de sauvetage financée par des fonds privés pour transporter la baleine vers le large à l’aide d’une barge, avant qu’elle ne soit relâchée en mer du Nord le 2 mai dernier.