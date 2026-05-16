USA : les réserves de pétrole brut en baisse sur fond de hausse de la demande

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Les réserves commerciales de pétrole brut des Etats-Unis ont reculé d’environ 4,3 millions de barils pour atteindre 452,9 millions durant la semaine qui a pris fin le 8 mai, a indiqué l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Cette baisse intervient sur fond de hausse de la demande en pétrole engendrée par la guerre en Iran.

Environ 8,6 millions de barils ont été prélevés dans les réserves stratégiques, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis octobre 2024.

Le gouvernement américain s’est engagé à libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions qui composaient les réserves stratégiques fin février pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient.

Selon l’EIA, les exportations américaines de pétrole brut ont progressé de 15% tandis que les importations ont grimpé de 7%.

La production nationale a légèrement augmenté à 13,71 millions de barils, a précisé la même source.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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