France : la totalité des cas contacts à une personne positive à l’hantavirus diagnostiqués négatifs (gouvernement)

Il s’agit de 26 personnes placées toutes en isolement hospitalier, par mesure de précaution face à une maladie dont la létalité est évaluée entre 30 et 40% et à la durée d’incubation longue, évaluée aujourd’hui à 42 jours, précise la même source.

Ces personnes continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine, souligne-t-on, ajoutant qu’il est permis d’exclure toute contamination antérieure d’autres personnes à ce stade des travaux scientifiques.

Et de noter que désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l’exception d’un éventuel test positif.

Un premier cas d’hantavirus avait été identifié, lundi dernier, en France chez une femme qui faisait partie des cinq passagers français rapatriés la veille par avion après avoir été évacués du navire MV Hondius, où un foyer du virus avait été détecté.