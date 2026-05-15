Le ministère des Habous informe les pèlerins que des vols directs vers la Mecque commenceront à partir de mardi

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce à tous les pèlerins de l’organisation officielle que les vols au départ des différents aéroports du Royaume à destination de l’aéroport de Jeddah, en Arabie saoudite, se dirigeront directement vers la Mecque à partir du mardi 19 mai. Les pèlerins devront se présenter à bord de l’avion munis de leur Ihram.

Dans un communiqué, le ministère rappelle que les pèlerins sont invités à entrer en Ihram à bord de l’avion, au niveau du lieu-dit Rabegh.

Le vol SV378 sera le premier à effectuer ce trajet direct vers la Mecque, décollant mardi prochain à 19h10 de l’Aéroport international Mohammed V de Casablanca, selon les informations fournies par le ministère.