Le ministère des Habous informe les pèlerins que des vols directs vers la Mecque commenceront à partir de mardi

ReligionA la UneEn direct
Par

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce à tous les pèlerins de l’organisation officielle que les vols au départ des différents aéroports du Royaume à destination de l’aéroport de Jeddah, en Arabie saoudite, se dirigeront directement vers la Mecque à partir du mardi 19 mai. Les pèlerins devront se présenter à bord de l’avion munis de leur Ihram.

Dans un communiqué, le ministère rappelle que les pèlerins sont invités à entrer en Ihram à bord de l’avion, au niveau du lieu-dit Rabegh.

Le vol SV378 sera le premier à effectuer ce trajet direct vers la Mecque, décollant mardi prochain à 19h10 de l’Aéroport international Mohammed V de Casablanca, selon les informations fournies par le ministère.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite