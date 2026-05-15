La FRMF annonce la qualification d’Ayoub Bouaddi pour l’Équipe Nationale du Maroc

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Par Atlasinfo
La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé avoir reçu vendredi la décision de la chambre du statut du joueur (CSJ) relevant de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) datée du 15 mai 2026 annonçant l’acceptation de sa demande au sujet du changement de la nationalité sportive du joueur Ayoub Bouaddi qui évolue au LOCS Lille (France).
Grâce à cette décision, Ayoub Bouaddi est désormais officiellement qualifié pour représenter l’Équipe Nationale du Maroc dans les diverses compétitions internationales à venir, précise la FRMF dans un communiqué.
Cette évolution marque un tournant dans la carrière d’Ayoub Bouaddi et renforce les ambitions de l’Équipe Nationale marocaine sur la scène internationale.
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