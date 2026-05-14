Les États-Unis annoncent un financement humanitaire supplémentaire de 1,8 milliard de dollars pour soutenir l’ONU

Les États-Unis ont annoncé, jeudi à New York, un nouveau financement de 1,8 milliard de dollars pour soutenir l’action humanitaire des Nations Unies.

Lors d’une conférence de presse, l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, a déclaré que cet apport financier vise à sauver plus de vies dans le monde, tout en faisant avancer les réformes mises en place pour améliorer l’efficacité, la responsabilité et l’impact durable de l’aide humanitaire. Il était accompagné de Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, et de Jeremy Lewin, haut responsable de l’aide étrangère au département d’État américain.

Cette contribution s’ajoute aux deux milliards de dollars octroyés en décembre dernier aux fonds humanitaires gérés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), visant à soutenir l’effort de secours mondial en 2026.

Réagissant à cette annonce, M. Fletcher a souligné que cet engagement arrive à une époque où les besoins humanitaires augmentent tandis que les financements se raréfient. « Ce soutien contribuera à sauver des millions de vies », a-t-il affirmé, en rappelant que les deux milliards de dollars alloués précédemment avaient aidé à « stabiliser un système sous pression et à orienter le projet de +Réinitialisation humanitaire+ (Humanitarian Reset) vers une priorisation plus rigoureuse, une plus grande efficacité, l’autonomisation des coordinateurs humanitaires et une meilleure responsabilisation ».

Il a précisé qu’une somme de 1,68 milliard de dollars serait consacrée à une action humanitaire basée sur des principes d’impartialité et centrée sur les besoins, touchant 18 crises et visant à apporter une aide essentielle à plus de 22 millions de personnes.

« Nous avons réduit de moitié nos délais habituels de distribution afin d’assurer une aide rapide aux populations », a-t-il ajouté, précisant que plus de 90 % de cette assistance est destinée aux personnes dans les situations les plus critiques, conformément au plan de l’ONU qui vise à sauver 87 millions de vies cette année.

De son côté, le haut responsable du département d’État américain a évoqué les efforts conjoints des États-Unis et des Nations Unies pour réformer le système humanitaire de l’ONU, affirmant que Washington est déterminé à soutenir un processus de réforme humanitaire fondé sur une stratégie à long terme.