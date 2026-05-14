Le Maroc et la Syrie réaffirment leur volonté de développer leur coopération multisectorielle

Cette volonté a été exprimée lors des entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani.

Les deux parties ont salué la dynamique positive qui caractérise les relations entre les deux pays frères, réaffirmant leur détermination à leur donner un nouvel élan dans tous les domaines, à les faire progresser vers de nouveaux horizons et à porter leur coopération à un niveau supérieur.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu d’entamer une révision des cadres juridiques et institutionnels régissant leurs relations bilatérales, conformément à leurs ambitions communes. Cette démarche vise à doter le partenariat entre les deux pays de mécanismes plus modernes, plus efficaces et mieux adaptés aux défis actuels.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de donner un nouvel élan à la coopération dans les différents secteurs stratégiques, qu’ils soient politiques, économiques, commerciaux, culturels ou humanitaires, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives et de renforcer les liens historiques et fraternels qui unissent les deux peuples frères.

M. Asaad Hassan Al-Shaibani effectue ce jeudi sa première visite officielle dans le Royaume à la tête d’une importante délégation du ministère syrien des Affaires étrangères, dans le but de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays frères.