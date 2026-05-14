Le ministre syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

En directMaghreb
Par
La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l’occasion de la visite de travail officielle effectuée, jeudi au Maroc, par M. Asaad Hassan Al-Shaibani.

Dans ce communiqué, M. Al-Shaibani, a également indiqué que la République arabe syrienne salue et soutient la résolution du Conseil de sécurité n° 2797, qui constitue un tournant dans le processus de recherche d’une solution politique durable à ce différend régional.

M. Al-Shaibani effectue sa première visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation, avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion forte aux relations entre les deux pays frères.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite