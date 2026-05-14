La Syrie officialise la reprise des activités de son ambassade à Rabat

Le responsable syrien a réaffirmé l’ambition de son pays de renforcer les liens avec le Maroc dans plusieurs domaines, dans le cadre d’un partenariat fondé sur le dialogue et la coordination et visant à assurer le développement au profit des deux peuples frères. M. Al-Shaibani a également salué les positions honorables et constantes du Royaume du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, à l’égard du peuple syrien, ainsi que son soutien indéfectible à ce peuple dans son aspiration légitime à la liberté, à la dignité et à la prospérité.

Pour sa part, M. Bourita a exprimé sa satisfaction quant à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne à Rabat, qualifiant cette initiative de mesure hautement significative dans le processus de relance des relations entre les deux pays frères, qui fait suite à la réouverture par le Maroc, sur Hautes Instructions Royales, de son ambassade à Damas en juin 2025. Il a souligné que cet événement reflète la volonté commune du Maroc et de la Syrie de consolider des relations solides et durables, qui trouvent leur ancrage dans des liens fraternels historiques.

M. Bourita a aussi rappelé les positions constantes, claires et fermes du Royaume du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, en faveur du peuple syrien frère, réaffirmant l’attachement du Royaume à l’unité, à la souveraineté et à la stabilité de la Syrie. Il a, en outre, exprimé la volonté du Maroc d’accompagner la Syrie au cours de cette phase de transition délicate, par un soutien fondé sur la solidarité, le dialogue et la coopération, afin de contribuer à la réalisation des aspirations du peuple syrien à la sécurité, à la stabilité et au développement.