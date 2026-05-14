Russie : les exportations de produits halal ont presque doublé en cinq ans (responsables)

La Russie a presque doublé ses exportations de produits halal entre 2021 et 2025, atteignant une valeur annuelle de 388 millions de dollars, selon des responsables russes s’exprimant lors du forum “Russie-Monde islamique” à Kazan, capitale de la république du Tatarstan. Ce développement s’inscrit dans un contexte de forte expansion du marché mondial des aliments halal.

Lors d’une session dédiée à l’exportation des produits halal, Ilya Iliouchine, directeur du centre fédéral “Agroexport”, a révélé que les exportations russes de produits halal avaient quasiment doublé, affichant une hausse de 1,9 en cinq ans. La viande, en particulier la volaille, constitue la principale catégorie exportée, avec des ventes atteignant 252 millions de dollars pour la viande de volaille en 2025. En tout, la valeur des exportations de viande halal a dépassé les 360 millions de dollars.

Les principaux marchés pour ces produits sont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran, qui représentent plus de 90 % des exportations totales du secteur en 2025. En particulier, l’Arabie saoudite a absorbé 76 % des exportations alimentaires russes certifiées halal, pour un montant de 295 millions de dollars. Toutefois, Iliouchine a averti que cette forte concentration expose la Russie à une dépendance face à un nombre restreint de marchés, soulignant l’importance de diversifier les exportations.

Des efforts de diversification sont déjà en cours, notamment par le biais d’exportations de produits laitiers vers l’Afrique du Nord et de produits carnés vers l’Asie du Sud-Est. En 2026, la Russie a exporté 30 tonnes de viande de dinde vers la Malaisie, d’une valeur proche de 119 000 dollars.

Au cours des cinq dernières années, les exportations vers plusieurs pays musulmans ont connu une croissance significative. Les exportations vers la Jordanie ont presque sextuplé, atteignant 8,1 millions de dollars, tandis que celles vers le Koweït ont augmenté de 50 % pour atteindre 5,9 millions de dollars. Les ventes vers la Turquie ont également progressé, multipliées par 3,6 pour s’établir à près de 4 millions de dollars.

Iliouchine a également noté une diversification des catégories de produits exportés. En 2025, les exportations de produits laitiers fermentés halal ont été multipliées par cinq par rapport à 2024, tandis que celles de fromage, de lait et de beurre ont également connu des augmentations significatives. Les ventes de sauces ont doublé et celles de charcuterie ont progressé de 31 %.

Le marché halal est perçu comme l’un des segments les plus dynamiques du secteur alimentaire mondial. Les dépenses de consommation dans les pays musulmans s’élèvent actuellement à 2 400 milliards de dollars par an et devraient dépasser 3 000 milliards d’ici 2028. Les dépenses alimentaires à elles seules représentent environ 1 400 milliards de dollars, avec une croissance projetée de 500 milliards dans les prochaines années.

Maxim Markovitch, vice-ministre russe de l’Agriculture, a également souligné l’importance d’élargir la portée des exportations halal et de diversifier l’offre. Il a rappelé que la Russie compte actuellement des attachés agricoles dans 40 pays, dont 18 sont des pays musulmans.

Le 17e Forum économique international “Russie-Monde islamique”, qui se déroule du 12 au 17 mai, a vu la participation de représentants gouvernementaux, d’institutions financières et d’entreprises de divers pays. Cette rencontre vise à renforcer les relations commerciales, financières, scientifiques et culturelles entre la Fédération de Russie et les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), en mettant l’accent sur la coopération technologique et la souveraineté économique.