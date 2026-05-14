La Gendarmerie Royale fête le 70e anniversaire des FAR

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a affirmé qu »à cette occasion, Nous nous félicitons des réalisations accomplies durant la précédente période, tout en soulignant la nécessité de continuer à œuvrer pour promouvoir Nos Forces Armées et les développer davantage afin qu’elles accompagnent constamment les mutations profondes que connaît le monde ».

Le Roi a salué « le rôle agissant et central, dont les Forces Armées Royales ont été investies depuis leur création, pour la sécurisation et la protection de Nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que leur engagement, conformément à Nos Hautes Instructions, pour apporter leur contribution aux opérations de sauvetage et de secours, prodiguer les soins et dispenser de l’aide aux populations affectées, chaque fois que cela s’avère nécessaire ».

« Dans ce cadre, il Nous est agréable de Nous féliciter de cette épopée humanitaire marocaine, marquée par la fédération des efforts de l’administration centrale et territoriale et de la société civile pour l’activation proactive des opérations de sauvetage et de secours, auxquelles ont participé les unités des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, avec une planification et une coordination minutieuses pour l’évacuation des habitants de Ksar El Kébir et de plusieurs villages de la région du Gharb, cernés par les inondations, tout en assurant leur hébergement et tout en leur apportant les aides nécessaires », a souligné le Souverain.

Le Roi a, de même, salué les actions louables des équipes médicales et paramédicales opérant dans les Hôpitaux militaires de campagne et les Unités d’Intendance militaire, « dont Nous avons ordonné le déploiement dans certaines zones reculées et montagneuses des provinces d’Azilal, d’Al Haouz et de Midelt suite aux conséquences des perturbations climatiques, ce qui a eu un impact réconfortant sur le moral de Nos fidèles sujets ».

Le développement des capacités défensives des Forces Armées Royales constitue « une grande priorité et l’un des piliers essentiels de la stratégie que Nous avons adoptée à l’effet de la modernisation et de la structuration de Notre système militaire, en se focalisant sur la préservation des acquis et l’accompagnement de la dynamique que connaît l’ensemble des composantes de Nos Forces, l’objectif étant de renforcer leur performance et d’élever leur interopérabilité pour qu’elles soient toujours prêtes à relever tous les défis avec perspicacité, efficacité et professionnalisme », a indiqué le Souverain.

« Il faut également continuer à œuvrer pour l’exécution des programmes scientifiques modernes adoptés, en mettant l’accent sur les projets intégrés dans les domaines de la recherche scientifique, appliquée et technique, de l’Intelligence artificielle, de la digitalisation et de la cybersécurité, ce qui est à même de consacrer la transformation qualitative au sein des Forces Armées Royales, la promotion de l’élément humain et l’amélioration de ses capacités professionnelles, à travers le développement et l’actualisation des programmes de formation, de stage et d’encadrement », a poursuivi le Roi.

La cérémonie a été aussi marquée par l’organisation d’un défilé auquel ont pris part différentes unités de la Gendarmerie Royale et la décoration de plusieurs Officiers et Officiers du rang de Wissams Royaux qui leur ont été décernés par le Souverain.

Cet événement constitue l’occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les FAR, depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur engagement à défendre la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Royaume, et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous l’impulsion duRoi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR.