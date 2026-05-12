Pèlerinage: le ministère des Habous et des Affaires islamiques lance l’application électronique « Rakb Al Hajj »

Le lancement de cette application s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l’accompagnement numérique des pèlerins marocains, afin d’améliorer leur expérience et de leur permettre d’accomplir les rites du pèlerinage dans les meilleures conditions, indique le ministère sur son site internet.

Conçue pour assister les pèlerins, cette application téléchargeable sur smartphones via App Store et Google Play, propose notamment des contenus vidéo, des guides audio, « Almoshaf Almohammadi », ainsi que des enregistrements sonores de prières et d’invocations.

L’application met également à disposition une bibliothèque de formation pour les pèlerins, des cours d’orientation dans les langues nationales (arabe et amazighe : tachelhit, tarifit et tamazight), ainsi qu’un guide géographique des lieux d’hébergement des pèlerins à La Mecque, à Médine et dans les Lieux Saints, outre d’autres services.

Le nombres de Marocains effectuant le Hajj cette année s’élève à 34.000, dont 22.200 dans le cadre de l’organisation officielle et 11.800 dans le cadre des agences de voyages.