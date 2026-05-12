Sommet « Africa Forward »: le partenariat entre l’Afrique et l’Europe dépasse l’aspect économique pour englober le développement durable (Leila Benali)

Ce partenariat, basé sur l’estime mutuelle, témoigne que le rapprochement entre les peuples est la seule solution à même de relever les défis de la conjoncture internationale, a déclaré Mme Benali à la presse, à l’issue de la cérémonie d’ouverture de ce sommet.

La ministre a par ailleurs indiqué que le 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo, prévu également ce mardi à Nairobi, sera l’occasion de mettre en avant les différentes initiatives climatiques lancées il y a plus de 20 ans par le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. Elle, dans ce sens, rappelé les initiatives climatiques lancées par le Souverain à l’occasion de la COP 22 à Marrakech dont la Commission climat du bassin du Congo, outre d’autres actions portant sur la santé, l’énergie et le développement durable.

A rappeler que le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch représente le Roi Mohammed VI au Sommet « Africa Forward » ainsi qu’au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Le Sommet « Africa Forward » réunit plusieurs chefs d’État et de gouvernement autour des perspectives de renforcement des partenariats entre l’Afrique et la France. Les travaux de ce sommet portent notamment sur la promotion de partenariats équilibrés et concrets, avec un accent particulier sur les investissements croisés, le développement économique, la formation et les réponses communes aux défis globaux.

Le 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC se tient en amont de la Table ronde des bailleurs de fonds consacrée au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo prévue le 26 mai à Brazzaville. Cette rencontre de haut niveau devra entériner la stratégie de mobilisation des ressources ainsi que les documents politiques et techniques issus du processus préparatoire.