Mondial 2026 : la FIFA annonce trois cérémonies d’ouverture inédites au Mexique, au Canada et aux États-Unis

La FIFA a annoncé que la Coupe du monde 2026 débutera, pour la première fois de son histoire, avec trois cérémonies d’ouverture distinctes organisées dans chacun des pays hôtes : le Mexique, le Canada et les États-Unis. Cette édition, élargie à 48 équipes, se veut une « célébration continentale et mondiale » mêlant football, musique et culture.

Le tournoi s’ouvrira le 11 juin à Mexico avec la rencontre opposant le Mexique à Afrique du Sud dans le mythique Stade Azteca. Cette enceinte deviendra ainsi le premier stade de l’histoire à accueillir des matches de trois Coupes du monde différentes.

Prévue 90 minutes avant le coup d’envoi, la cérémonie mexicaine mettra en avant la culture nationale à travers la musique, la danse et les arts visuels. Conçu avec Balich Wonder Studio, le spectacle s’inspirera du « papel picado », un art traditionnel mexicain emblématique.

Plusieurs artistes internationaux participeront à cet événement, notamment Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné que ces cérémonies célébreront « la musique, la culture et le football » tout en mettant en valeur l’identité de chaque pays organisateur et l’unité portée par la compétition.

Le relais sera ensuite pris le 12 juin à Toronto, où le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine. Il s’agira du premier match de Coupe du monde disputé par la sélection masculine canadienne sur son propre territoire.

La cérémonie canadienne s’articulera autour du thème de la mosaïque, symbole de la diversité culturelle et des communautés qui composent le pays. Plusieurs artistes y participeront, dont Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Sanjoy, Vegedream et William Prince.

Plus tard le même jour, Los Angeles accueillera la cérémonie américaine avant le match entre les États-Unis et le Paraguay. Présentée comme une célébration à la hauteur de la « capitale mondiale du divertissement », cette cérémonie réunira notamment Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla.

Selon la FIFA, les trois spectacles seront liés par un même fil narratif centré autour du trophée de la Coupe du monde, revisité selon les codes culturels propres à chaque pays hôte.

Le Mondial 2026, coorganisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis, comprendra 104 matches disputés dans 16 villes hôtes. La finale se jouera le 19 juillet au Stade de New York-New Jersey.