Inauguration du Pavillon du Maroc à la 61e Biennale de Venise : célébration de l’art et de la culture marocains

Sous les Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, a inauguré le Pavillon du Maroc lors de la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise, qui se tiendra jusqu’en novembre 2026.

Accompagné d’une délégation de personnalités éminentes, comprenant le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla, le Consul général du Maroc à Vérone, Abdelilah Nejjari, ainsi que le Commissaire du Pavillon, Mohamed Benyacoub, M. Akhannouch a visité le pavillon national situé au cœur du célèbre site historique de l’Arsenale.

Le projet, intitulé “Asǝṭṭa”, est dirigé par l’artiste Amina Agueznay et la curatrice Meryem Berrada. Il met en avant la diversité et la richesse du patrimoine marocain tout en dialoguant avec les enjeux contemporains, en parfaite adéquation avec le thème de cette édition : “In Minor Keys”.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait lancé un appel à projets pour la conception et la réalisation de l’exposition, attirant 29 propositions d’artistes et de curateurs marocains. Le projet sélectionné a été choisi à l’issue des délibérations d’un jury présidé par M. Qotbi.

Cette participation du Maroc à la 61e Biennale di Venezia est une occasion exceptionnelle de mettre en lumière la richesse de la création artistique marocaine et de s’inscrire dans un dialogue mondial sur les évolutions et les innovations de l’art contemporain.

La Biennale d’art de Venise, fondée en 1895, est l’un des événements les plus prestigieux de la scène artistique mondiale. Organisée tous les deux ans, elle est un rendez-vous essentiel pour les amateurs d’art et les professionnels du secteur.