Abdellatif Hammouchi en visite de travail en Turquie à la tête d’une importante délégation sécuritaire

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail en République de Turquie, les 7 et 8 mai, à la tête d’une importante délégation représentant le Pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST).

Cette visite intervient à l’invitation officielle du Directeur général de la Police nationale turque, Mahmut Demirtaş, en vue de prendre part aux travaux de la 5e édition du Salon international de défense et d’aéronautique (SAHA 2026) qui se tient actuellement à Istanbul, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.