Le New Jersey désigné camp de base des Lions de l’Atlas pour le Mondial 2026

Dans une annonce faite mardi, la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, a révélé que l’État accueillera le camp de base de l’équipe nationale marocaine durant la Coupe du Monde de football de la FIFA 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

“Nous sommes enchantés d’accueillir le Maroc et le reste du monde pour cet événement exceptionnel”, a déclaré la gouverneure lors d’une conférence de presse conjointe avec Youssef Amrani, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis.

Le camp de base des Lions de l’Atlas sera installé à la Pingry School, située à Basking Ridge, à environ une heure de route de New York. L’équipe marocaine évoluera dans le Groupe C aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, avec ses trois premiers matchs programmés sur la côte Est américaine, notamment à New York/New Jersey, Boston et Atlanta.

“Nous sommes particulièrement honorés que l’équipe marocaine ait choisi notre État comme son ‘chez-soi loin de chez soi’ cet été”, a exprimé Mme Sherrill devant un public composé de journalistes et de jeunes sportifs de la région.

La Pingry School, qui a ouvert ses portes en 1861, avait déjà été utilisée comme site d’entraînement pour l’équipe italienne lors de la Coupe du Monde de 1994. Le “Miller Bugliari ’52 World Cup Field”, le terrain de football de l’école, a également servi à plusieurs clubs européens prestigieux tels que l’AC Milan, la Juventus, Manchester United et Liverpool.

Récemment rénovée en 2025, cette infrastructure dispose de deux terrains en gazon conformes aux normes internationales, d’installations modernes et d’un centre sportif conçu pour la préparation de haut niveau.

En plus du Maroc, le New Jersey sera également le camp de base pour les équipes nationales du Brésil, d’Haïti et du Sénégal, a ajouté la gouverneure, lors de cette conférence qui a également vu la participation d’Alex Lasry, directeur général du Comité d’accueil de la Coupe du Monde pour New York et New Jersey.

Pour Mme Sherrill, la sélection du New Jersey comme camp de base témoigne de l’excellence des infrastructures sportives modernes disponibles dans l’État, souvent surnommé le “Garden State”.

Elle a également souligné l’héritage des relations entre le Maroc et les États-Unis, notant que le Royaume a été le premier à reconnaître l’indépendance américaine. Cet été marquera le 250e anniversaire de cette amitié historique et de cette alliance stratégique.